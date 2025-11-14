基隆華興國小防火小學堂 消防隊示範「小火快逃、關門防煙」自救技巧

消防分隊與宣導分隊到華興國小，向師生宣導正確的防火觀念。（記者張上耕翻攝）

記者張上耕／基隆報導

為強化校園防災教育、提升學童面對災害時的自我保護能力，基市消防局百福分隊與義消七堵宣導分隊姊妹攜手，一起前往華興國小，舉辦「防火小學堂」宣導活動。透過災害情境示範與師生互動，讓學生建立正確的防火觀念及逃生觀念。

分隊隊員指出，當火災發生時，應保持冷靜並採取正確行動。發現火災時要大聲呼喊「失火了！」提醒他人注意，大聲呼喊使周遭的人知道發生火災。如果還可以的話，立即按下手動警報設備，讓警鈴大聲響起，協助所有人迅速採取避難行動。

在逃生觀念方面，消防人員特別強調「小火快逃」的重要性。火勢初期的時候常令人誤以為可以自行撲滅火災，但是如果錯失逃生時機往往使人陷入更危險的情況。消防人員示範如何在第一時間如何尋找逃生出口、降低身體姿勢並儘速脫離現場，提醒學生「生命最重要，保命先逃生！」

面對濃煙時，消防人員向學生說明「關門防煙」的正確做法。如果因濃煙阻隔無法逃離，應躲在相對安全的房間並關上房門，利用濕毛巾或衣物堵住門縫減少濃煙入侵，並立刻撥打一一九向外求救，等待救援。

身上著火時，立即採取「停、躺、滾」的自救技巧，驚慌奔跑反而更加危險，立即停止動作、倒地翻滾，讓火勢熄滅。百福消防分隊隊員翁偉家說，希望從小就建立防災觀念，也能將正確的防火知識帶回家庭，共同提升居家防火安全。