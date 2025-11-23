基隆萬安堂傳巨響！88歲老翁天公爐前自爆「臟器外露」 鄰居曝平時生活狀態
基隆市中正區調和街廟宇萬安堂，今（23）日上午8點25分發生爆炸意外，一名88歲湯姓老翁走進廟宇站在天公爐前，突然發生爆炸，當場倒地、臟器外露，現場滿是血跡，嚇壞一旁聊天民眾；對此警方初判疑似老翁自行攜帶爆裂物品引爆，鄰居則透露其平時生活狀態。
據警方現場調查，萬安堂香爐附近無可燃的瓦斯氣體或引爆物，只見現場多似鞭炮紙屑，初判疑為老翁自行攜帶爆裂物品引爆所致；事後經調閱監視器，發現湯翁疑似在身上綁了炸彈，前往廟內參拜後，點燃胸口引信，隨即爆裂，老翁當場倒地、噴濺血跡，身上攜帶之萬元現金也噴飛。
不過附近住戶指出，該名老翁為該區域居民，獨居生活，經常見他到此宮廟活動，鄰里都認識他，相遇也會打招呼示意，也有民眾指出，老翁為資深漁民，10幾年前退休就將漁船售出；只是過去曾自製炸彈炸魚，本次疑製作炸彈點燃引爆，老翁姪子則表示，2人每天都會見面，也沒有發現任何異狀，不明白為何發生此事。目前老翁仍在搶救，尚未脫險。
★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925
