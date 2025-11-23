基隆萬安堂天公爐炸！老翁重傷倒地臟器外露

23號早上基隆市調和街萬安堂內，一名老翁疑似在天公爐前自行點燃炸彈。（圖／東森新聞）





獨居的89歲老翁怎麼會在宮廟前引爆炸彈，23號早上基隆市調和街萬安堂內，一名老翁疑似在天公爐前自行點燃炸彈，引爆後起火老翁隨即仰倒在地，因為嚴重外傷造成臟器外露，消防人員獲報後立即將他送醫搶救，警方也持續釐清案發原因。

老翁一大早來到基隆調和街上萬安堂，站在天公爐前以為是要來拜拜，但他手上沒有拿香，還似乎在找些什麼。下一秒老翁卻開始竄白煙，沒多久卻爆出火光，整個人被炸到仰倒在地，甚至臟器外漏，抱著頭看起來相當痛苦，完全無力起身，嚇壞目擊民眾。

廣告 廣告

目擊民眾：「他就是自己引爆，他綁炸藥引爆，他點火之後，衣服就燒起來，然後就爆炸了。」

民眾回想起爆炸瞬間真的嚇壞了，有人全程目睹那一幕，恐怕短時間內都會無法抹去。

目擊民眾：「我看他在那邊摸，不知道身體在摸什麼，結果就爆炸了，我什麼都沒看到。」

員警獲報趕抵，拉起封鎖線，血跡斑斑凌亂不堪，甚至留有打火機和疑似炸彈的殘留物，而鑑識人員也進場在一旁來回採證。

宮廟旁金紙店業者：「有聽到爆炸聲嚇到，本來是蠻擔心附近有廚房氣爆，其實爆炸聲傳來，一聲很大聲的巨響而已，我們的煙火跟鞭炮比較不像這樣的聲音。」

突如其來的一聲巨響，不僅嚇壞附近民眾，就連廟方也不懂老翁怎麼會突然挑他們這裡，帶著疑似炸藥的物品來炸廟。

廟簡姓主委：「廟沒有損失，就是他個人身體，什麼情況我也不知道，就送去醫院急救了。」

警方初步研判，排除瓦斯或引爆物外洩，一如往常的老翁怎麼會做出這樣的行為，恐怕要等他手術完才能好好問清楚。

輕生不能解決問題！東森新聞關心您

生命誠可貴，輕生不能解決問題

退一步想，可為生命找到出路！

珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線

輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)

張老師專線：1980

更多東森新聞報導

台南砂石車「追撞3車翻覆」斷頸式壓毀機車 騎士急送醫

25歲衝浪客宜蘭外澳溺水 卡消波塊送醫不治

裝甲兵攀登「八唐縱走」失聯 最後訊息傳給女友：剩1公里下山

