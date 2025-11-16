基隆藍白合起手式？白委站台謝國樑 嗆綠營為罷免案道歉

明年九合一大選接近，外界關注民眾黨在基隆是否會支持基隆市長謝國樑連任。（圖/中時資料照）

基隆市長謝國樑（右四）、基隆市副市長邱佩琳（左三）、民進黨主席黃國昌（左四）、民眾黨秘書長周瑜修（左二）及立委林沛祥（右一）、黃珊珊（右三）、劉書彬（右二）等人16日共同出席民眾黨在基隆舉辦的「聯合政府的理論與實踐系列論壇」。（徐佑昇攝）

明年九合一大選逼近，民眾黨黃國昌16日出席民眾黨在基隆舉辦的「聯合政府的理論與實踐系列論壇」，並與國民黨籍的基隆市長謝國樑同台，被視為是2026藍白合「起手式」之一，由於謝國樑已經表達爭取連任，外界關注民眾黨是否會支持謝。黃國昌回應，謝國樑的市政表現有目共睹，並與副市長邱佩琳合作無間，做出市民有感政績，例如在交通行人死傷人數顯著降低等，民眾最關心的還是要端出什麼樣子的政策牛肉。此外，黃還痛批去年民進黨發動罷樑，市民已經用選票教訓民進黨，並嗆綠「誰要站出來道歉」？

黃國昌今日出席民眾黨的聯合政府論壇，針對基隆市藍白合議題，媒體詢問黃的意見。黃國昌回應，地方聯合治理論壇是一個系列的論壇，不只是基隆，至少北、中、南會各辦一場。

黃國昌指出，地方治理議題不是只是空談而已，謝國樑跟邱佩琳兩人雖然分屬不同政黨，但是合作無間，也做出讓市民非常有感的政績，例如在交通行人死傷人數顯著降低，讓東岸廣場變得更美麗，他覺得就是地方聯合治理非常好的示範。因為目前基隆藍白已經有非常好的合作基礎和經驗，他認為藍白未來繼續推進是可以期待的。

媒體追問，2026藍白合作，如何產出最強候選人？黃國昌表示，現在都還沒有必要進入細節，但既然有心要讓台灣更好，讓整個地方的發展更好，會採用相當開放的態度，本於最大的誠意跟善意協調。他認為，大部分市民可能最關心的還是要端出什麼樣子的政策牛肉，讓城市能夠變得更美、更幸福，更以市民為本的市政建設，才是大家真正共同關心的課題。

黃國昌說，謝國樑的市政表現有目共睹，去年民進黨為了要對謝發動政治攻擊，從基隆東岸廣場發起各式各樣的濫訴，加上綠媒、網軍，鋪天蓋地對謝人格毀滅式的攻擊，等到罷免案塵埃落定，司法訴訟的結果也出來了，「我想要請教一下民主進步黨，你們誰要站出來道歉？」

黃國昌強調，去年基隆市民用選票狠狠教訓了民進黨，但謝國樑是個非常敦厚的人，到目前為止他對外的發言只希望紛爭止息，基隆市往前走，市民過得更好，沒有追究任何一句話。

黃國昌痛批，他想要請教一下民進黨主席賴清德，民進黨去年傾全黨之力對謝國樑發動的抹黑造謠，甚至司法上的追殺，以及後面的大罷免，把基隆搞得烏煙瘴氣，民進黨什麼時候要出來道歉？「還給謝國樑市長、還給基隆市民一個最起碼的交待」。

值得一提的是，活動接近尾聲時，民眾黨政策會執行長賴香伶還帶領現場高喊明年市長要投謝國樑、副市長要支持邱佩琳，白營在基隆力挺謝連任的態度，已不言而喻。

