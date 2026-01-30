基隆藍綠議員參選人大致底定 挑戰者還得力拚初選

民進黨基隆市黨部主委林明智表示，今年基隆市議員選舉，黨部將提名15席候選人，即使參選不足額，也將展開徵召作業。（張志康攝）

民進黨籍議員施偉政登記初選，扮成動漫人物兩津堪吉，他強調將會如兩津一樣全力打拚。（施偉政服務處提供／張志康基隆傳真）

民進黨籍現任議員許睿慈，截至下午5時為止，都未現身黨部登記。（張志康攝）

民進黨基隆市黨部議員參選登記30日下午截止，民進黨基隆市黨部主委林明智強調，今年的議員選舉，民進黨部將提滿15席候選人，努力爭取議會席次。藍營方面，國民黨基隆市黨部主委林沛祥定下現任議員優先提名基調後，下周也將公布正式初選辦法，有意參選者還需拚過初選才能獲得提名。

基隆市議會應有31席議員，其中林沛祥因當選立委辭職、張秉鈞因涉案定讞解職，產生2席缺額，實際在任29席。現任議員中國民黨籍有11席、民進黨籍也有11席，另外有6席無黨籍及1席親民黨籍。

民進黨議員初選登記自26日展開，30日下午5時截止，現任議員除目前處於停權階段的張秉鈞及張顥瀚、宣布退休的洪森永，以及意外沒有現身登記的許睿慈外，均已經完成初選登記。雖然黨部還沒公告，但安樂區勢必將進入初選民調階段。

依市黨部規畫，安樂區擬提名三席候選人，除現任的吳驊珈及張之豪外，有意參選者包括棒球委員會主委劉韋巡、定國里長徐寅禹、前市府祕書黃永翔。其中，吳驊珈因性別保障名額而具優勢，雖然仍需參加初選，但幾乎篤定獲得提名，形成四名男性共搶兩席的局面。

另外，市黨部規畫，仁愛區、中正區、七堵區各會提名2席議員候選人，但仁愛、七堵各僅有1名現任女性議員登記參選，中正區無人參選，後續將展開徵召作業。不過因為仁愛、中正兩區的選情相當緊繃，可以預期徵召的難度會很大。

國民黨基隆市黨部表示，主委林沛祥先前就已經定下現任議員優先提名的基調，因此初選工作主要是針對有意參選的新人及老將回鍋，正式初選辦法將於下周公布。目前看來，可能僅有中山區及暖暖區需要展開黨內初選。

民眾黨基隆市黨部主委楊恕人表示，目前黨中央已經確定提名呂承祐參選中山區議員，另外安樂區目前有前主委林毓峯及李文耀爭取提名，最終由中央選決會公告提名人選。

