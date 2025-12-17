基隆藝文競賽聯合頒獎 225人獲表揚

一一四學年度基隆市藝文競賽聯合頒獎典禮，副市長邱佩琳頒獎表揚二百二十五位獲獎師生。（教育處提供）

記者楊耀華∕基隆報導

一一四學年度基隆市藝文競賽聯合頒獎典禮十七日舉行，全市共二百二十五位獲獎師生出席。副市長邱佩琳頒獎並肯定在語文、音樂、舞蹈、戲劇與美術等藝文領域展現卓越表現的師生。

教育處長徐嬿立指出，頒獎典禮首先表揚語文競賽表現優異選手，全市共有六十六位選手於市賽脫穎而出，並於十一月代表前往台中市參加全國語文競賽，最終獲八項特優、三十項優等及十七項甲等；其中，碇內國小在「讀者劇場」項目中，以紮實的口語表現與高度團隊默契獲特優。

另外，音樂類有一千八百二十八人參賽，經市賽遴選後，選出個人組三十七人、團體組二十九隊，將於明年三月分別代表參加全國賽；舞蹈比賽選拔出個人組七人、團體組十隊晉級全國賽，戲劇競賽共選出四隊代表基隆，將於明年四至五月參加全國賽。

美術競賽部分，全市共計九百七十七件作品參賽，市賽第一名共四十件，並有二百二十五件作品代表基隆參加全國賽，獲得二件優等及三十一件佳作。