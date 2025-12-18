「一一四學年度基隆市藝文競賽聯合頒獎典禮」日前於成功國小演藝廳隆重舉行，副市長邱佩琳代表市長謝國樑親臨頒獎，向在語文、音樂、舞蹈、戲劇與美術等藝文領域展現卓越表現的學子與師長，表達最誠摯的肯定與祝賀。

這場典禮有來自全市各校共二二五位獲獎師生盛裝出席，現場洋溢榮耀與喜悅。邱佩琳表示，基隆孩子在各項藝文競賽中屢創佳績，不僅展現學生的努力與自信，也體現基隆深厚的人文底蘊與城市魅力。尤其今年在語文、戲劇及音樂等領域皆有亮眼突破，顯示學校長期耕耘藝文教育的成果已逐步開花結果。

她說，基隆市明年將承辦全國舞蹈比賽及語文競賽，期勉學生持續勇敢挑戰，在全國舞台上展現基隆的實力與風采。

邱佩琳最後指出，市府長期重視藝文教育的扎根與推展，持續透過多元補助機制支持各校藝文社團與藝術人才培育。除推動藝術才能班教育外，也設置專案計畫供各校申請補助，擴大學生在音樂、舞蹈、美術及戲劇等領域的學習機會。

她表示，今年更投入五百萬元推動第二期全市樂器社團補助計畫，協助學校添購樂器設備，強化音樂教育基礎。市府將持續挹注資源，打造更完善、多元的藝文學習環境，陪伴每一位孩子探索自我、發揮天賦。