基隆行人事故全島最低 行人友善成果卓著！
[NOWnews今日新聞] 基隆市長謝國樑上任後，秉持「行人安全優先」理念，積極推動人本交通環境改革，打造行得安全、走得安心的城市。自112年1月20日起率全國之先啟動「行人友善專案」，透過整平騎樓、設置庇護島與行穿線優化等措施，全面提升市區步行空間品質。進入113年11月，市府再推出「行人有序專案」，除強化行人穿越道路的宣導外，也同步啟動勸導與執法雙軌機制，讓「友善」與「有序」並行不悖。
為進一步改善基隆道路狹窄、違停影響視距等交通安全問題，警察局自114年4月起啟動「路暢專案」，針對併排停車、岔路口違停、違規占用行人穿越道等行為，持續強化取締及巡查，逐步清除影響行人安全的潛在風險。
根據統計資料，114年截至10月止，警方共取締行人違規6,497件，較113年同期的749件增加5,748件，增幅高達867%；而行人交通事故則由113年同期的297件降至163件，減少134件，降幅達45.12%。從數據曲線可明顯看出，隨著市府強化宣導與執法力道，違規行為大幅下降，行人事故數量同步驟減，顯示政策方向正確、執行成效顯著。
進一步分析，今年1至3月為「行人友善」宣導期，市府與警方持續透過學校宣導、社區座談、路口宣導行動與媒體曝光等方式，加深市民對路權觀念的理解。自4月起，隨著「行人有序」政策正式進入執行階段，民眾遵守交通規則的意識與習慣逐步養成，4至10月行人傷亡總數急降至63人，每10萬人交通事故死傷人數僅17.47人，初估為全島最低，基隆正式躍升為全台「行人最安全的城市」。
謝國樑市長表示，打造安全、有序的交通環境，是城市競爭力的一部分。基隆市政府團隊會持續以人本交通為核心，從硬體建設與軟性宣導雙軌並進，推動更多道路改善計畫與安全教育，讓基隆不僅是遊客安心漫步的城市，更是市民自豪生活的家園。
警方也呼籲，行人與駕駛皆應共同遵守交通規則，互相尊重路權，形成良性循環，讓「行人友善」成為城市文化的一部分，共同打造基隆成為「最宜居、最安全」的城市典範。
