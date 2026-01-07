基隆街友包雨衣、塑膠袋防寒 社工送熱食、睡袋關懷

市府社會處、警方和天行者慈善協會探視街友，街友穿雨衣或裹塑膠袋禦寒。(記者盧賢秀攝)

〔記者盧賢秀／基隆報導〕強烈冷氣團來襲，夜間低溫，基隆市政府社會處、警察局、民間團體昨晚到今天凌晨，帶著睡袋、熱食及防寒物資到基隆火車站、成功陸橋下探視街友，有的街友鋪上棉被、穿厚重大衣或是穿上雨衣、塑膠袋包起來防寒，多數街友都不願接受安置。

基隆今天凌晨低溫下探10度，天氣相當冰冷，基隆火車站南站大廳及周遭有許多街友席地而睡，有的鋪棉被、頭戴毛線帽、穿厚重大衣，整個縮在棉被裡。還有街友躺在一旁椅子上睡覺，身上穿雨衣、套上塑膠袋包起來防風。

有街友表示，白天當臨時工，晚上就睡在車站，方便一早搭車工作。也有人說無家可去，就睡火車站，很冷就多蓋一件棉被，他們都不願接受安置。

市府社會處、警察局及天行者慈善協會的志工，送上睡袋、熱騰騰包子、熱食及暖暖包，讓街友禦寒。

天行者慈善協會執行長黃永翔表示，配合市府啟動低溫關懷機制，準備熱食、熱飲與睡袋，不只低溫訪視，也協助有需要的朋友，前往路行者希望學院安置，天行者會持續關懷街頭。

警方和社會處人員也詢問街友名字，希望他們接受安置，不要睡街頭受凍，尤其是年長者，身體容易出狀況。

冷氣團來襲，街友裹棉被或塑膠袋禦寒。(記者盧賢秀攝)

冷氣團來襲，市府社會處、警方和天行者慈善協會帶睡袋和熱食探視街友。(記者盧賢秀攝)

