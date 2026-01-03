基隆街頭藝人展演空間大升級！新增5處熱門地標任你秀

基隆市政府自今年起，新增5處公共空間可供街頭藝人申請展演，這項措施也讓基隆開放展演的空間增加為33處。圖為基隆微風東岸、二信循環站廣場。（張志康攝）

為營造多元藝文氣息、提供更多展演舞台，基隆市政府今年起，新增開放5處公共空間給基北北桃4市的街頭藝人申請展演。基隆市的展演空間也由原本的28處增為33處。市府表示，歡迎各地街頭藝人好手來到基隆演出。

基隆市文化觀光局指出，今年新增的展演點分別為和平島地質公園留夏沙灘、和平島地質公園星光草原、基隆火車站南站公車站旁、基隆火車站北站出口及微風東岸基隆二信循環站間廣場，都是屬人潮聚集的地方。

基隆市文觀局長江亭玫表示，街頭藝人是城市活力的指標，今年元月起陸續開放展演空間（和平島公園二月起），將打破展演的侷限，不論是充滿爆發力的街舞、動人心弦的樂器演奏，還是令人驚嘆的雜技表演或各類的街頭藝術，都歡迎到基隆大顯身手。

文觀局表示，自111年起，基北北桃4市的街頭藝人，只要取得任一城市核發的街頭藝人相關證件，就可以在4座城市公告的開放場地申請展演，讓街頭藝人能更方便地在各城市發展。若街頭藝人對基隆市相關場地規範與申請辦法有疑義，可以利用基隆市文化觀光局街頭藝人網站查詢。

