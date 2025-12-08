基隆表兄弟放沖天炮釀火災！2車燒毀剩骨架 家長須連帶賠60萬

今年大年初一，基隆一對表兄弟在社寮里民活動中心旁玩沖天炮，不慎釀成火災，波及兩輛汽車。事後法院判決，家長必須連帶賠償其中一名車主60萬元。少年家長表示有誠意賠償，但認為車輛殘值應只有30萬左右，希望能再調解金額，同時因面臨公司資遣，考慮上訴，另一輛受損車輛則以10萬元達成和解。

少年放沖天炮釀火災，法院判決家長須連帶賠償車主60萬元。（圖／TVBS）

事件發生在今年大年初一晚上，朱姓少年與表弟在基隆市社寮里民活動中心旁玩沖天炮時，火星不小心掉在一輛停放在附近的汽車引擎蓋上，引發火勢。火勢迅速蔓延至旁邊另一輛車輛，最終導致兩輛汽車全被燒毀，其中一輛甚至被燒到只剩下骨架。

附近住戶表示，該場所比較寬廣，適合放鞭炮，但也承認在有車停放的地方放煙火確實需要特別小心。這場意外發生後，其中一位車主以10萬元達成和解，而另一位陳姓車主則提告求償72萬元。法院判決結果顯示，少年們的家長必須連帶賠償陳姓車主60萬元。少年家長表示，法扶律師大概計算過，該車的舊車價值應該落在29至30萬左右，希望賠償金額能再調解，他坦言從過年到現在都感到很壓抑，不知道該如何賠償。

雖然事發至今已過了一段時間，但回到事故現場，地上仍留有明顯的黑色燃燒痕跡。法官認定少年們放鞭炮導致火災，因此家長必須負起責任。少年父親表示，孩子事後已知道錯了，也受到驚嚇，家長有誠意賠償，但自己也面臨公司資遣的困境，表示願意再調解，也考慮上訴。

