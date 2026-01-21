基隆補教名師強拉女學生襲胸近百次 93罪二審竟全撤銷

基隆補教名師伸出狼抓襲胸女學生近百次，二審判決逆轉刑期大幅縮減。示意圖

基隆補教界驚爆狼師伸魔爪，一名林姓數學名師遭控長期猥褻4名國中女學生，受害次數高達百次！一審原重判6年8個月，沒想到高等法院二審判決昨（20日）大逆轉，法官撤銷其中93項「強制罪」，僅保留利用權勢猥褻罪，合併刑期也直接「對半砍」變為3年8個月。

據了解，這名在基隆知名補習班任教的林姓狼師，外表專業，私下卻有不為人知的一面。自2022年2月起，他利用個別輔導、關心成績或聊近況等藉口，將4名國中女學生叫進辦公室，隨即伸出鹹豬手。

林男手法極其卑劣，多次趁機搓揉女學生腰際、甚至觸碰胸部邊緣。受害女學生們為了準備國中會考，擔心反抗會影響成績或被排擠，竟含淚忍受長達一年的凌辱。直到畢業前夕，女學生們因不忍「學妹繼續受害」，才鼓起勇氣向學校老師求助，讓這樁校園醜聞曝光。

林男在庭訊時毫無悔意，不僅全盤否認，竟還反咬學生，狡辯稱：「是她們交男朋友被我罵，不想來補習才捏造事實誣衊我！」然而多名同補習班學生出面作證，指稱曾親眼目睹林男騷擾女學生的惡行。

基隆地院一審認為林男身為師長，卻利用權勢踐踏學生尊嚴，依22件「利用權勢猥褻罪」及93件「成年人故意對少年犯強制罪」，判處有期徒刑6年8個月。

案經上訴，高等法院昨做出最新判決。二審法官認為，雖然林男確實有猥褻行為，但針對其中93件「強制罪」的部分，認定證據不足或與法條構成要件不符，全數撤銷改判無罪；最後僅針對22件「利用權勢猥褻罪」維持原判。

林男的刑期從原本的6年8個月，縮減至3年8個月，全案仍可上訴。對於受害女學生而言，即便狼師終須入獄，但司法給出的答案，恐怕難以撫平她們心中長達一年的夢魘。



