基隆西勢水庫剩3日供水量 水質未改善3.5萬戶可能停水

基隆市的自來水連日來飄出汽油味，讓居民苦不堪言，台水與市府等單位共同調查會勘，在暖暖區源遠路102巷的溝渠，發現疑似污染源頭懷疑是油品，呈現乳化狀態，而且整個溝渠幾乎都有污染物。

基隆市長謝國樑表示，「我們是在27日就停止從基隆河取水，那已經流進去的就是大家所看到、我們市府現在在善後的部分，但是到今（3）天為止，他們就發現說都還沒有消散掉。」

市府從週三開始進駐碇內成立前進指揮所，避免事態進一步擴大。不過從11月27日台水發現自來水有異味後，就停止抽取基隆河原水，改以西勢水庫供應，但西勢水庫蓄水量小，台水預估目前僅剩3天的供水量，如果污染沒辦法盡速解決，暖暖和仁愛區部分高地大約3萬5千戶，可能會面臨停水的窘境。

台水第一區管理處長張子中說：「基隆市暖暖區跟仁愛區的高地，它的供水是由那個所謂的西勢水庫來供水，但是西勢水庫它的蓄容量，他是一個在槽水庫，大概只有35萬噸，然後目前的庫存來講，就以最嚴峻的情況下大概3天。」

台水表示，相關單位雖然已經清查沿線環境並採樣，但還無法確定污染源頭以及排放方式，也因為污染尚未改善，取水仍無法恢復，台水已委託專業廠商先清理疑似污染物，希望能在1天半內完成清除及水質檢測，如檢測合格即可恢復取水、降低西勢水庫供水壓力。