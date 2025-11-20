基隆西定路電桿林立將移6根 騰出路幅設接送區

（中央社記者王朝鈺基隆20日電）基隆市西定國小旁100公尺設逾10根電桿，尖峰時段西定路上同時有公車、垃圾車及接送車輛臨停，造成交通壅塞，經會勘，決議將道路6根電桿移至人行道，騰出的路幅設置接送區。

西定國小因鄰近變電所，附近100公尺電桿林立，加上西定國小缺乏腹地設置家長接送區，在尖峰時段，西定路上同時有公車、家長接送車輛及定點垃圾車臨停，不僅險象環生，也造成交通壅塞。

國民黨市議員宋瑋莉、郭美秀、民進黨市議員施偉政、基隆市政府工務處及校方等單位今天前往勘查，施偉政建議，台電可研議先從西定國小至輔大聖心國小間西定路段，推動電纜地下化。

廣告 廣告

工務處長簡翊哲表示，台灣電力公司基隆區營業處排除萬難，決定將西定路上6根電桿遷移至人行道上設施帶內，並保持人行道暢通，工程預計29日前完工，電桿遷移後騰出的路幅，工務處會妥善配置家長接送區、定點垃圾車停靠區及公車停靠區，預計年底前完成。

台電基隆區營業處指出，配合市府政策，台電斥資至少新台幣300萬元，於變電所範圍內，先在人行道設置新電桿後，再將西定路上的電桿全數移除，完工後電桿數量可望減少，至於電纜地下化工程，考量現階段無論技術面或民情面恐有困難，會先逐步推動電桿減量。（編輯：張銘坤）1141120