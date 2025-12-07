基隆親子照護平台 發表成果

「基隆親子照護平台」成立兩周年，已突破2.4萬用戶加入，24小時線上專業諮詢，守護著幼兒健康。（圖：衛生局提供）

▲「基隆親子照護平台」成立兩周年，已突破2.4萬用戶加入，24小時線上專業諮詢，守護著幼兒健康。（圖：衛生局提供）

基隆市全國首創的「基隆親子照護平台」成立滿兩周年，基隆市政府6日在基隆港好時城2樓舉辦成果發表會。「基隆親子照護平台」透過LINE提供24小時線上專業諮詢，已累計超過24,000名好友、6,100件即時諮詢，民眾隨時都能獲得兒科醫師或專科護理師回覆，成為本市幼兒家庭最信賴的智慧育兒支持系統，能有效減輕家長育兒焦慮，深獲家長肯定。

市長謝國樑表示，他上任後，即將兒少福祉作為市政重點，率全國之先成立「兒童及少年事務處」，強化跨局處整合與專業服務量能。平台兩年來，累積24,000名好友，是市府團隊與醫療院所共同努力的成果。他很感謝衛生局、兒少處及多家醫療單位投入，使家長在育兒中遇到的焦慮，都能透過專業建議，即時獲得支持。

衛生局長張賢政說，平台整合兒少社福服務、健康照護與親職教育等資源，提供家長可立即運用的資訊。今年更新增線上預約各項服務、疫苗時程提醒、幼兒專責醫師制度申請等功能，進一步擴大服務面向。

張賢政指出，24,000名照顧者加入，代表超過兩萬個家庭的信任，6,100件諮詢，代表市府在6,100個重要時刻陪著家長一起守護孩子。

基隆兒童及少年事務處長吳雨潔指出，兒少處將持續深化與平台合作，串聯更多育兒資源，讓家長能以更順暢、更便利的方式取得服務。她也預告兒少處即將啟用新場館，邀請家長關注平台資訊，掌握最新服務內容。

衛生局說，基隆親子照護平台最大的特色，在於「有溫度的即時服務」。家長只需使用LINE加入平台，即可在孩子發生半夜發燒、過敏、腸胃不適等突發狀況時，迅速上傳症狀，即可獲得建議，有效降低家長的不安與焦慮，顯著提升了居家照護信心。

當天成果發表會，由雨都舞蹈團帶來活力開場，歡樂魔法劇團以情境短劇，呈現常見幼兒照護情形，讓兒童在輕鬆的環境下，學習如何自我保護。現場並由社會處、兒少處及居家托育服務中心設置多元服務攤位，協助家長一次掌握市府完整的育兒支持網絡，展現跨局處合作推動兒童健康照護的成果。

衛生局長張賢政最後呼籲民眾，凡家中有12歲以下兒童的家庭，皆可加入「基隆親子照護平台」，讓24小時的專業團隊，成為育兒路上的後盾，大家一起為孩子打造更安全、更健康、更快樂的成長環境。