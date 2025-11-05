基隆觀護團隊化狼為良個案 獲菁網獎特別獎

由衛福部與臺灣防暴聯盟舉辦社會工作團隊「保護服務網絡之承諾與行動│菁網獎」，基隆地檢署觀護團隊以「化狼為良」個案榮獲最優「特別獎」，由主任檢察官劉韋宏率領主任觀護人林順昌、觀護人林盈吟、社工師張欣耘，及先前在基隆地檢署服務時曾參與此個案之主任檢察官黃嘉妮、李韋誠等人，接受法務部常務次長黃謀信頒獎表揚。

這項菁網獎選拔，主要以表彰各縣市的優良團隊及其方案模式，也為家庭暴力暨性侵害防治工作樹立典範，為促進婦幼保護，發展網絡式的服務策略，基隆地檢署同仁與外部專家學者組成的觀護團隊，採取「以人為本」的五角策略，努力促使更生人都能自食其力、奮發向善以順利復歸社會，同時兼顧社會防衛。

廣告 廣告

劉主任檢察官以曾犯下數起強盜、性侵案件而被判處無期徒刑的阿良(化名)為例，在阿良入獄服刑的前五年，考量其心理與生理風險，而對其加掛腳鐐，如此徹底擊垮阿良之自尊與信心，後續的十五年，阿良逐漸形成慣性否定的心理狀態。

因此，阿良在獲假釋後來到基隆地檢署，起初對於各式溝通，不是沉默以對，就是回以負面的情緒語言，試圖透過封閉與排斥來隱藏自己內心的焦慮，曾向社工師表示想「自焚」。

基隆地檢署觀護團隊結合轄內眾多公益團體，除了一方面對阿良採取剛性司法例行性監控手段，也同時注入柔性司法之年節關懷、參與社區服務、心理諮商、園藝治療等各式關懷活動，逐步解除其心中焦慮，讓阿良的心靈重燃希望，進而勇敢融入社會。