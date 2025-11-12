基隆調和街因湖泊溢流積水 市府將會勘研議改善

（中央社記者王朝鈺基隆12日電）颱風鳳凰來襲帶來豐沛雨量，造成基隆市調和街昨天一度積淹水，里長發現是山凹處形成的湖泊，累積雨量後溢流而下。區公所今天表示，將會勘並積極研議改善。

位於八斗子地區的調和街昨天雨勢不斷，根據國家災害防救科技中心資料，從10日晚間7時20分至昨天晚間7時20分，八斗子測站測得24小時累積雨量達121.5毫米。

雨水夾帶泥土昨天上午傾瀉而下，流到私人土地後，再從高處沖向調和街，現場頓時成了小型泥水瀑布，環保局派員堆放沙包，將泥水引導至涵洞，昨天傍晚風雨增強，調和街積淹水擴大，有車輛涉水經過拋錨，八斗子分駐所警員到場擺放交通錐警戒，並疏導交通。

當地砂子里長陳俊宇表示，往年颱風來襲，都是調和街兩側較脆弱山壁傾瀉而下的泥流影響通行，這次是新形成的泥流，往高處查看後，發現是山凹處的湖泊溢流下來。

基隆市中正區長傅俊昇指出，經比對空照圖，應該是先前已形成的湖泊，估算面積約700平方公尺，經查為私人土地，地主僅有1人，湖泊至調和街直線距離約283公尺，因鳳凰颱風帶來較大降雨量，湖泊水量溢流至調和街。

傅俊昇說，區公所將邀集地主，與市府工務處、產業發展處、環保局等單位共同會勘，確認是否有立即危險，並積極研議後續改善方案。（編輯：龍柏安）1141112