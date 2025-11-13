基隆調和街泥水溢流 市府會勘判定是「內陸湖」

工程人員出動機具，一路把山坡旁超過1人高的雜草、樹木鋸開，終於開出一條路，看到後方混濁的湖水。13日下午，基隆市工務局大陣仗出動前往調和街旁的山坡地，全因為前2天的這景象——滾滾泥水沖向馬路，直接佔據4條線道，工作人員緊急堆置沙包。

受到熱帶性低氣壓和東北季風影響，基隆連日降雨，中正區調和街出現泥水溢流，追查原因就在這裡。

基隆市工務處副處長洪延良指出，「今天勘查之後，其實它的整個周邊的林相跟地質狀況都非常的穩定，那所以基本上，技師這邊也建議說這個內陸湖，它的下游的排水狀況要顧好。」

經過了解，這塊內陸湖位置屬於私人土地，經過當地調閱資料，發現是從2024年山坨兒颱風、康芮颱風以前就存在，具體成因還要調查，不過由於下游就是社區和醫院，民眾也高度關注。

下游社區居民胡先生表示，「當然擔心，因為最近一直在下雨，然後下得又太過於頻繁。」

下游社區居民林小姐說，「我們現在都沒有任何的消息，也不知道說是怎麼一回事，希望趕快跟我們講怎麼辦。」

民眾希望住的安心，因為就在前幾日，一度引發外界擔心花蓮馬太鞍溪堰塞湖危機重演，市府則緊急澄清，這是內陸湖，面積也差很多。

基隆市長謝國樑說明，「它的面積大概是700平方公尺，跟花蓮的137萬平方公尺溢流前的面積相差了大概2000倍，所以我想它對城市的影響，應該相對比較有限。」

目前現場環保局已經施作臨時導排水設施，將水量導向調和大排。而市府也向國土署爭取新台幣2775萬元經費，規劃新設3段側溝、加強排水，降低危險。