基隆調和街淹水 非堰塞湖造成

市長謝國樑說明調和街並沒有堰塞湖，而是內陸湖，市府已向國土署申請預計2755萬元，改善調和街沿線排水設施。（記者鄭紫薇翻攝）

有關媒體指稱調和街山上近日產生積水狀況，是否是堰塞湖造成，市政府昨（十三）日表示，調和街並沒有堰塞湖而是內陸湖，因雨勢過大造成該湖周邊漫流，已請工務處與水保技術團、中正區議員及當地里長與里民代表，將再確認目前的緊急應變措施。

市長謝國樑表示，有關媒體指稱調和街上有堰塞湖，經市府依據空照圖，係蓄積已久的內陸湖，面積約700平方公尺，與花蓮縣光復鄉馬太鞍溪，相差2000倍，對城市影響相對有限，周邊社區地勢較內陸湖高，請住戶放心，不會漫流到住宅區。

工務處處長簡翊摺指出，11月11日夜間市府工務處現場勘查造成調和街積淹原因，是雨勢過大造成內陸湖周邊漫流，當下完成兩個緊急處置：調和旁溢流部份屬私有土地，環保局已協助導排至調和大排；工務處針對調和街沉砂池施作了兩段臨時導排水措施，順利引導至排水溝。

市府昨日下午2時，由市長請工務處副處長洪延良與水保技術團、中正區議員及當地里長與里民代表，前往再確認目前的緊急應變措施；另市府已向國土署，申請預計2755萬元，改善調和街沿線排水設施。