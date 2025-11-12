基隆調和街積水車過不去！ 民眾車上苦等一小時

基隆市 / 綜合報導

基隆市中正區調和街整條路，淹水到小腿肚，要開車騎車經過都很困難，有民眾坐在車裡要等積水退掉，但等了一個多小時，還是開不過去。基隆昨(11)日的風雨預估沒有達到停班停課的標準，市府宣布，今(12)日要正常上班上課。

大馬路上積水都來不及退，還持續有水不斷往下流，道路瞬間變成小河，民眾騎車開車經過，濺起大量水花，民眾VS.友人說：「滿深的(到小腿肚)。」時間越晚水淹越高，民眾害怕車輛故障，只能停在原地等待，受到鳳凰颱風外圍環流，以及東北季風影響，基隆市下起大雨，中正區調和街也積水。

廣告 廣告

不少志工還有熱心民眾，幫忙把路邊的水溝蓋打開，讓積水盡量退快些，基隆八斗子地區，道路上的雨水，流得更湍急，駕駛都特別謹慎，就怕一個不小心，發生意外。

新豐街上的人孔蓋，也因為雨下不停，水退不了不斷噴出水柱，但儘管如此基隆市府，也表示因為沒有到達，停班停課的標準，11日晚間宣布，12日各機關學校正常上班上課，風雨無情提醒民眾，無論出門通勤一定要多加留意。

原始連結







更多華視新聞報導

38歲駕駛撞死65歲騎車婦 酒測值高達0.47

雨神同行！開車切記「3件事」 避免事故發生

點名台灣機車族「不守法規、極度魯莽」！ 加拿大政府：避免在台騎車

