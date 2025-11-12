基隆調和街積水 疑上方堰塞湖漫流

受鳳凰颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，基隆市中正區調和街一帶11日積水成災，市府12日派員前往勘查，發現調和街上方山地有1處疑似堰塞湖的內地湖泊，因為雨量太大，使湖水漫流至路面，才導致調和街嚴重積水。市府表示，將待天氣穩定後，邀集土地所有權人與相關單位會勘，尋求解決之道。

基隆市災害應變中心指出，基隆市12日上午6時30分的24小時降雨量高達311毫米，根據國家災害防救科技中心資料，從10日晚間7時20分至11日晚間7時20分，八斗子測站測得24小時累積雨量達121.5毫米。

廣告 廣告

調和街前天中午過後發生嚴重積水，大水漫流至路面，甚至導致交通一度受阻，傍晚風雨增強，調和街積淹水範圍擴大，有車輛涉水經過結果拋錨，八斗子分駐所警員到場擺放交通錐警戒並疏導交通。

在地砂子里長陳俊宇表示，往年都是調和街兩側較脆弱山壁傾瀉而下的泥流影響通行，這次是新形成的泥流，往高處查看發現是山凹處的湖泊湖水溢流下來。

基隆市政府昨出動空拍機，查看調和街附近山區出現山坳積水，形成疑似堰塞湖的積水湖泊，湖泊面積粗估約211坪，中正區長傅俊昇指出，該內地湖泊經查為私人土地，地主僅1人，湖泊至調和街直線距離約283公尺。

傅俊昇說，前天因為強降雨，該處湖泊湖水溢流至調和街，調和街旁的沉砂池宣洩不及導致泥水漫流至路面，待天氣穩定後，市府將邀集土地所有權人與市府工務處、產發處、環保局等單位共同會勘，確認是否有立即危險，並積極研議後續改善方案。