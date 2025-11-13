基隆調和街驚現「內陸湖」溢流導致街道積水

基隆連續多日降下大雨，調和街路面出現淹水災情，市府這下才發現山坡上的私人土地出現一個面積約700平方公尺的內陸湖。（圖／東森新聞）





連基隆也出現堰塞湖？連續多日降下大雨，調和街路面出現淹水災情，市府這下才發現山坡上的私人土地出現一個面積約700平方公尺的內陸湖，因為雨量過多導致湖水溢流到山下路面。市府工務處13日下午緊急會勘，強調沒有安全疑慮，暫時不需以工程手段介入，但會持續觀察。

空拍機升空來到基隆中正區調和街上方，發現一個小型湖泊，一旁就是道路，距離調和街大約283公尺，受到鳳凰颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，基隆市11日24小時雨量高達311毫米，調和街一帶積水成災，市府派人勘查，才在調和街上方發現面積大小約700平方公尺的內陸湖。

基隆地區接連下起大雨，導致八斗子山區出現內陸湖，雖然後方可以看到湖泊，不過這部分只是冰山一角而已，也因為這些水沒有地方可以排出，因此一度造成溢流。

經過調查，這個內陸湖其實已存在多年，直到最近暴雨範圍擴大，漫流到路面才被人發現，擔心對周邊居民造成威脅，基隆市府緊急出動會勘。

基隆市政府工務處副處長洪延良：「它的水是流向那邊，但主要的這個壩體，懷疑是說它三面開一個洞，那這三面的穩定性。」

根據周邊林相顯示排水口地質穩定，水量也能順暢排出，目前只需要觀察出水口是否持續受到雨水沖刷破壞，但暫時不必以工程手段介入，不過調和街周邊有多處住宅社區，市府初估因為地勢高不會受到影響，但鄰近還有維德醫院，院方已經增設沙包，進行初步防堵。

當地里長陳俊宇：「我們堆置沙包，把它的水路引導流向大排，沒有流到路面，已經是連繫上（地主）了，那地主好像目前是建設公司的。」

由於這塊土地是私人土地，後續處理還得各方協商，就怕多雨的基隆，山體無法hold住，崩塌造成危害，得盡早解決內陸湖危機。

