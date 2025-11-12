基隆調和街驚現「堰塞湖」 暴雨水漫路面成災

基隆市中正區11日降雨121毫米，導致調和街嚴重積水，在地民眾發現調和街附近山區出現大片山坳積水，泥水溢流後才因宣洩不及，導致泥水漫流到路面。（讀者提供／張志康基隆傳真）

受鳳凰颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，基隆市中正區調和街一帶11日午間積水成災。12日市府在現場調查時，發現調和街上方的山地有一處疑似堰塞湖的內地湖泊，因為雨量太大，漫流至路面，才導致調和街嚴重積水。市府將待天氣穩定後，邀集土地所有權人與相關單位會勘，尋求解決之道。

基隆市災害應變中心指出，基隆市12日上午6時30分的24小時降雨量高達311毫米。其中，根據國家災害防救科技中心資料，從10日晚間7時20分至昨天晚間7時20分，八斗子測站測得24小時累積雨量達121.5毫米。

11日中午過後，中正區調和街發生嚴重積水，大水漫流至路面，甚至導致交通一度受阻。昨天傍晚風雨增強，調和街積淹水擴大，有車輛涉水經過拋錨，八斗子分駐所警員到場擺放交通錐警戒，並疏導交通。

在地的砂子里長陳俊宇表示，往年都是調和街兩側較脆弱山壁傾瀉而下的泥流影響通行，這次是新形成的泥流，往高處查看後，發現是山凹處的湖泊水量溢流下來。

基隆市政府出動空拍機，發現調和街附近山區出現山坳積水，形成疑似堰塞湖的積水湖泊，湖面的面積粗估約211坪，中正區長傅俊昇表示，該處內地湖泊經查為私人土地，地主僅有1人，湖泊至調和街直線距離約283公尺。

傅俊昇說，11日因為強降雨，該處湖泊溢流至調和街，再加上調和街旁的沉砂池宣洩不及，才會導致泥水漫流至調和街路面。待天氣穩定一點之後，市府將邀集土地所有權人與市府工務處、產業發展處、環保局等單位共同會勘，確認是否有立即危險，並積極研議後續改善方案。

