基隆調和街驚現「堰塞湖」 暴雨水漫路面成災
受鳳凰颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，基隆市中正區調和街一帶11日午間積水成災。12日市府在現場調查時，發現調和街上方的山地有一處疑似堰塞湖的內地湖泊，因為雨量太大，漫流至路面，才導致調和街嚴重積水。市府將待天氣穩定後，邀集土地所有權人與相關單位會勘，尋求解決之道。
基隆市災害應變中心指出，基隆市12日上午6時30分的24小時降雨量高達311毫米。其中，根據國家災害防救科技中心資料，從10日晚間7時20分至昨天晚間7時20分，八斗子測站測得24小時累積雨量達121.5毫米。
11日中午過後，中正區調和街發生嚴重積水，大水漫流至路面，甚至導致交通一度受阻。昨天傍晚風雨增強，調和街積淹水擴大，有車輛涉水經過拋錨，八斗子分駐所警員到場擺放交通錐警戒，並疏導交通。
在地的砂子里長陳俊宇表示，往年都是調和街兩側較脆弱山壁傾瀉而下的泥流影響通行，這次是新形成的泥流，往高處查看後，發現是山凹處的湖泊水量溢流下來。
基隆市政府出動空拍機，發現調和街附近山區出現山坳積水，形成疑似堰塞湖的積水湖泊，湖面的面積粗估約211坪，中正區長傅俊昇表示，該處內地湖泊經查為私人土地，地主僅有1人，湖泊至調和街直線距離約283公尺。
傅俊昇說，11日因為強降雨，該處湖泊溢流至調和街，再加上調和街旁的沉砂池宣洩不及，才會導致泥水漫流至調和街路面。待天氣穩定一點之後，市府將邀集土地所有權人與市府工務處、產業發展處、環保局等單位共同會勘，確認是否有立即危險，並積極研議後續改善方案。
其他人也在看
基隆調和街黃水淹路面 山上疑現堰塞湖發生溢流
受鳳凰颱風環流與東北季風共伴效應，基隆市昨天大暴雨，中正區調和街黃水淹路面，居民發現山上有個疑似「堰塞湖」，颱風來時溢流到山下路面，中正區長傅俊生表示，將邀相關單位會勘研議改善措施。據基隆災害應變中心指出，基隆11日24小時累積雨量達311毫米，其中以暖暖區、七堵區和中正區雨量最大，有10餘處積淹水自由時報 ・ 6 小時前
基隆、新北沿海風雨大！台鐵：瑞芳-八斗子停駛
基隆、新北沿海風雨大！台鐵：瑞芳-八斗子停駛EBC東森新聞 ・ 1 天前
基隆調和街因湖泊溢流積水 市府將會勘研議改善
（中央社記者王朝鈺基隆12日電）颱風鳳凰來襲帶來豐沛雨量，造成基隆市調和街昨天一度積淹水，里長發現是山凹處形成的湖泊，累積雨量後溢流而下。區公所今天表示，將會勘並積極研議改善。中央社 ・ 6 小時前
秋颱鳳凰多變化 最快明下午高屏登陸
鳳凰多變化 最快明下午登陸冷高壓影響 鳳凰北上漸減弱若路徑不變 暴風圈明晨觸陸明傍晚至晚上 高屏一帶登陸共伴效應影響 宜蘭花蓮大雨今晚東部雨緩 明中南部雨增高屏首當其衝 嚴防強風大雨大愛電視 ・ 1 天前
基隆市副市長官邸圍牆坍塌 先拉封鎖線颱風遠離再修繕
基隆市信義區東信路236巷的有一處2樓房屋旁的圍牆，11月7日下午約4點半左右，傳出倒塌意外，砸到下方的水塔，市府據報清查發現竟是基隆市副市長官邸圍牆，由於鳳凰颱風外圍環流帶來風雨，基隆市政府工務處養護工程科長廖俊育說，現場目前先拉起封鎖線，待風雨過後再進行檢修。自由時報 ・ 1 天前
颱風外圍環流影響 調和街淹水 清潔隊立即清淤
受鳳凰颱風外圍環流影響，基隆風強雨大，更降下大豪雨。基隆市中正區調和街出現淹水的情況，環保局清潔隊巡查人員大雨中進行清淤勤務，避免去年山陀兒颱風調和街大淹水的景象重演。鳳凰颱風外圍環流帶來強勢風雨，基隆調和街昨日出現積水狀況，附近的維德醫院門口疊起大整排的沙包，阻擋泥水灌入。院方人員表示，因為去年十月山陀兒颱風強大與勢，不僅院內外嚴重積水，連泥水都流到地下室，至今仍餘悸猶存。基隆昨天雨勢已經接近大豪雨等級，臉書社團「基隆人日常」，也有民眾留言調和街一早就出現積水情況，環保局清潔隊立即派員進行水溝清淤勤務。基隆市長謝國樑也在昨日市務會議指示各單位密切監控颱風資訊，避免災情發生。 ...台灣新生報 ・ 1 天前
基隆遇鳳凰連兩日「咕嚕咕嚕」...議長童子瑋籲「該放假就放、跟雙北脫鉤」：市長優先任務是保護市民
童子瑋再說，這兩天雨勢造成的積淹水狀況，有沒有符合作業辦法裡的「影響通行、上班上課安全或有致災之虞」？相信市民朋友都很清楚。放言 Fount Media ・ 5 小時前
總預算審查爆衝突! 陳其邁趕場防颱會議離席引藍營不滿
南部中心／莊舒婷、陳凱茂、劉尹淳 高雄市報導高雄市議會11日進行總預算交付議程時，藍營議員因不滿市長陳其邁，報告完預算後就先離席，攻佔包圍主席台，阻擋總預算交付，藍綠雙方爆發激烈肢體衝突，主席台被霸佔，也成為市長陳其邁任內頭一次。陳其邁表示，感謝議長能讓局處首長完成報告後，召開防颱會議，他尊重議會，也尊重議長的裁示。高雄市議長康裕成被藍營集體包圍，國民黨議員陳美雅甚至搶下議事槌，拿出玩具槌代替，綠營緊急護駕，雙方爆發激烈肢體衝突。（圖／翻攝畫面）藍營議員攻佔主席台，舉牌拉布條阻擋議程繼續，綠營議員也衝上前，高舉字牌反制，藍綠雙方發動甲級動員，場面陷入混亂。高雄市議長康裕成被藍營集體包圍，國民黨議員陳美雅甚至搶下議事槌，拿出玩具槌代替，綠營緊急護駕，雙方爆發激烈肢體衝突，主席台被霸佔，也成了市長陳其邁任內頭一次。國民黨高雄市議員陳麗娜表示，我要先請問一下，陳市長去哪裡了啊？我們不是才接受審計處的意見而已嗎，大家都留在這邊，就市長不見了，我們也沒有看到市長有請假單啊。高雄市議會11號進行總預算交付議程，失控場面全因藍營不滿市長陳其邁，報告完預算後就先離席，主張退回預算重編。（圖／翻攝畫面）高雄市議會11號進行總預算交付議程，失控場面全因藍營不滿市長陳其邁，報告完預算後就先離席，主張退回預算重編。議長康裕成強調，總預算案交付審查期間，市長報告完就可離席，是縣市合併後的慣例，這回也經過她的同意，陳其邁才先離席。高雄市議長康裕成表示，我也是循往例處理，沒有提案的可以不用進來，那陳其邁市長也不是偷偷的溜走，就是因為我有跟他說了這個前例，所以他就先離開了，我也同意他離開。高雄市長陳其邁表示，我們下午防災中心也必須召開應變會議，非常感謝議長能夠讓我們的局處首長，能夠來召開防颱會議，議會所進行的不管各種議事程序的進行，我們尊重議會，也都尊重議長的一個裁示。市長陳其邁11日下午出席防颱會議，澄清離開議會後，就前往防災中心，了解防颱狀況，畢竟鳳凰颱風可能直撲高雄，防颱刻不容緩，但強調議會進行的議事程序，絕對尊重。原文出處：總預算審查爆衝突！陳其邁趕場防颱會議離席引藍營不滿 更多民視新聞報導陳其邁任內首次！高市府總預算吵翻天 藍議員霸占主席台議事一度中斷"鳳凰"發布陸警 南台灣首波警戒! 高雄漁民忙加固船隻Twice演唱會倒數！快閃店先降臨高雄 限量周邊搶先看民視影音 ・ 1 天前
颱風假再+1？「4縣市」11/13風力達停止上班上課標準
鳳凰颱風將於12日晚間登陸恆春半島，並在短暫停留後迅速出海。根據氣象署資料顯示，13日早上6時至12時，將有四個縣市的風力達到停班停課的標準。這四個縣市分別為台中市、彰化縣、雲林縣及澎湖縣。中天新聞網 ・ 5 小時前
鳳凰「結構修復ing」！24小時內恐「二度增強」
生活中心／于士宸報導中度颱風「鳳凰」11日8時中心位置在北緯19.6度，東經118.4度，即鵝鑾鼻西南方約360公里處，以每小時12公里速度，向北北東轉東北進行，中央氣象署昨日17時30分發布海上颱風警報，今上午8時30分發布陸上颱風警報。對此，氣象粉專《氣象報馬仔》指出，鳳凰颱風的結構正在進行短暫重整，深對流雲團再度於環流中心附近爆發，眼牆結構逐步修復，未來24小時將是鳳凰最後增強機會，不排除有「二度增強」機率。民視 ・ 1 天前
還有機會放颱風假？鳳凰將登陸屏東 4縣市達停班課標準
[Newtalk新聞] 鳳凰颱風將登陸台灣，雖然強度持續減弱，但仍不能掉以輕心，根據氣象署最新的風雨預測，明(13)天共有4個縣市風力達到停班課標準，分別為台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、雲林縣濱海鄉鎮、澎湖縣，對此，氣象署指出，目前颱風持續向東移動，預估未來1到2個小時就會通過屏東。 氣象署指出，今日下午5時鳳凰颱風位於鵝鑾鼻的西北西方約 70 公里處，目前正持續向東移動，較強對流集中在北邊，剛好通過澎湖一帶，預估未來1到2個小時就會通過屏東甚至略過鵝鑾鼻，移動過程中將會為南部地區帶來強陣雨，之後就一路從台東到屏東一帶出海，過程中如果減弱，不排除降為熱帶性低氣壓，並改發熱帶性低氣壓特報。 雖然鳳凰持續減弱，但根據最新風雨預測，明天上午6時至12時台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、雲林縣濱海鄉鎮、澎湖縣風力仍達到停班停課標準，最高可能出現十級陣風；雨量的部分，雖然目前都沒有地方達到停班課標準，但氣象署也提醒，在今晚到明日鳳凰移動的過程中，北部、東半部、高屏地區和澎湖仍有可能出現豪大雨，要特別注意。 根據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，新頭殼 ・ 4 小時前
最新／桃園入列！明早9縣市達停班課標準 風雨預測出爐
即時中心／顏一軒報導輕颱「鳳凰」海陸警齊發，但移動速度緩慢且有南偏趨勢，預計明 （12）日傍晚左右登陸高屏附近，後（13）日清晨左右從台東附近出海。根據中央氣象署今（11）日下午1時所公布的最新預測資料顯示，全台共有9縣市風雨達停班停課的標準，惟是否放假，仍有各地方縣市政府做出最後定奪。民視 ・ 1 天前
鳳凰颱風最新風雨預測 「8地區」明天達停班停課標準
明（12日）有颱風假嗎？中央氣象署最新公布的最新風雨預測圖，有8地區在明天的清晨風力或雨量達停班停課標準，不過是否停班課仍依照各縣市政府公告為主。中天新聞網 ・ 1 天前
鳳凰一走 恐冷到吱吱叫！氣象粉專曝「這一天」迎入秋最低溫
輕颱鳳凰預計於明（12）日登陸，全台須嚴防強烈風雨，預計13日凌晨會出海。不過颱風一走，緊接者要擔心下周一「入冬最強冷空氣」報到。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，目前在西伯利亞有冷源高壓正在醞釀，預計11／17日南下影響台灣，甚至有可能達到冷氣團標準，平地最低恐只有13度！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
高雄明天停班停課機率？陳其邁這時間做判斷
[NOWnews今日新聞]颱風鳳凰襲來，高雄市長陳其邁今（11）日表示，根據預報，預估平均風大概是4到5級，最強的陣風大概6到7級左右。至於明天停班課的機率高不高？陳表示，「這個下午的會議，我們再來做...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
「怎會有破口」泥流襲萬榮鄉 居民憤怒
馬太鞍溪堰塞湖再度溢流，泥流沖入萬榮鄉，居民倉皇撤離！警方在災情危急時刻，緊急透過廣播呼籲居民「趕快疏散」，並冒雨搬移水泥護欄確保撤離路線暢通。水利署坦承疏忽，未及時掌握水量變化，導致破口距離部落極近，成為最大進水點，居民質疑為何沒有做好防護措施。水利署已加派怪手搶修，但居民恐怕無法很快返家。這次災情再度重創花蓮，令人不勝唏噓！TVBS新聞網 ・ 1 天前
鳳凰轉輕颱「最新雷達回波曝」鄭明典見1狀喊好現象
颱風鳳凰轉成輕颱，11日8時的中心位置在北緯19.6度，東經118.4度，在鵝鑾鼻的西南方約360公里之處，以每小時12公里速度，向北北東轉東北進行。氣象局長鄭明典今（11）日一早也在臉書上發布最新雷達回波圖，指出台灣東部海面持續有強回波發展，多數從海面通過，他表示這是好現象。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
逼近！ 鳳凰颱風發海警 陸警最快周二上半天
鳳凰颱風恐成11月罕見登陸颱風！氣象專家：全台各地皆受影響，東部、北部防豪雨。氣象局已發布海上颱風警報，明發布陸上警報。專家分析，颱風移動速度越慢對台威脅越弱，但東北季風加入戰局，全台難倖免。預估宜花累積雨量可達700至1000毫米，民眾須嚴加戒備！鳳凰颱風可能週三下午登陸，週四往東北方向離台，務必做好防颱準備。TVBS新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風恐重演「百年冬颱」？鄭明典比對南瑪都路徑：強度變化都很類似
鄭明典在臉書分享南瑪都颱風（國際編號：0427）的歷史路徑圖，並與目前鳳凰颱風的移動軌跡進行比對。他表示：「比對一下！2004南瑪都的強度變化、路徑，都滿類似鳳凰颱風。」鄭明典進一步說明，兩者皆形成於一個大型低壓環流中，在結構與大環境背景上具高度相似性，提醒應密...CTWANT ・ 1 天前
鳳凰奄奄一息！「輕颱下限」今晚登陸 深夜出海解除海陸警
鳳凰颱風因環境不利於發展，過去3小時強度稍減弱且暴風圈縮小，已達輕度颱風下限。預計今傍晚至晚間登陸恆春半島，晚間至深夜減弱為熱帶性低氣壓，接著自台東出海，最快將在深夜解除海陸警。中天新聞網 ・ 6 小時前