基隆警局「打詐儀錶板」記者會邀受害人現身說法





【記者陳水旺基隆報導】

基隆市警察局12月24日舉辦「打詐儀錶板」記者會，公布114年11月份詐欺案件概況。雖然較10月份減少，但還是有人一再的上當受騙，民眾如接獲可疑電話或訊息，務必保持冷靜，謹記「一聽、二掛、三查證」原則，或撥打165反詐騙諮詢專線，保住自己的血汗錢。



警察局長林信雄表示: 案類以「網路購物詐騙」居首（占28.5%），其次為「假投資詐騙」（占12.56%）及「色情應召詐財」（占7.25%）。若以財損金額分析，「假投資詐騙」造成的損失最為嚴重，占整體財損的59.74%；「假交友投資詐騙」則占12.5%位居第二。以行政區分析，安樂區為案件發生數最高之地區（每萬人6件），而七堵區則是財損最嚴重地區，每萬人財損金額達557萬元。



這次「打詐儀錶板」記者會邀請到A小姐現身說法。A小姐於11月初在網路上看到販售精美玉飾的廣告，深受吸引，便依照對方指示於11月4日前往銀行準備匯款新臺幣1萬3,200元。所幸銀行行員於辦理匯款手續時極為警覺，經查詢發現受款帳號已遭列為警示帳戶，隨即通報派出所警方到場。在警銀聯手勸阻下，A小姐才沒有落入詐騙陷阱。



刑事警察大隊大隊長薛光明特別用A小姐的案例進行說明，除了常見的「一頁式廣告」外，更頻繁出現詐騙集團利用知名物流交易平台進行詐騙的案例，歹徒常偽裝成假買家或客服，引導民眾使用如「7-11賣貨便」、「全家好賣+」等假冒的交易平台連結，先謊稱「無法下單」、「訂單錯誤」或「未簽署金流認證服務」，隨即傳送假冒平台客服的連結，並要求民眾加入LINE聯繫自稱「銀行專員」的人員，進一步誘導民眾操作網路銀行轉帳，甚至要求交付「無卡提款驗證碼」以進行所謂的「身分認證」，實則趁機盜取民眾帳戶內的款項，騙取金錢。

(2025/12/24)

