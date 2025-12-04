地方中心／陳崇翰 基隆報導

基隆安一路安樂市場附近，車流量大、視線也容易受天候影響。3日上午，有民眾行車紀錄器拍下驚險一幕，一輛巡邏警車竟然在「沒有鳴笛」的情況下，突然從對向車道衝出，直接跨越雙黃線大迴轉。影片曝光後，引發網路熱烈討論。

細雨綿綿的基隆安一路，車來車往、視線不佳。就在駕駛沿著安樂市場前緩緩前行時，一秒驚魂突然上演，畫面左前方，一輛編號402的巡邏車，突然從對向車道、視線死角「直接切出」。攤商表示：「其實是蠻常的啦，感覺有時候可能是執行公務，感覺又是他可能懶得迴轉，還是怎樣就直接切啦」。

廣告 廣告





基隆警車"無鳴笛突大迴轉" 用路人嚇到冒冷汗

民眾覺得警方應更高標準自律，未鳴笛突然切線很危險！（圖／民視新聞）





警車燈號閃爍，但完全沒有警笛聲，方向盤一打，跨越雙黃線，在車陣中硬生生來個「大迴轉」，橫切整條馬路。駕駛被嚇得直冒冷汗，臉書PO文說，「警察大人我知道您很忙，但可以不要這樣嗎？」基隆市第四分局第五組長林彥樺：「近日網路流傳本分局巡邏車違規迴轉一事，經查本案系於員警接獲報案後，急於趕往現場處理事故。本分局查證屬實，將依規定予以查處並依法製單舉發。」





基隆警車"無鳴笛突大迴轉" 用路人嚇到冒冷汗

駕駛被嚇到冷汗直流，影片PO上網引發議論。（圖／民視新聞）





警車執行公務雖然具有優先權，但優先並不代表可以忽視安全。如何避免讓民眾陷入危險，也考驗著警方的訓練與執法態度。

(民視新聞陳崇翰基隆報導)

原文出處：基隆警車"無鳴笛突大迴轉" 用路人嚇到冒冷汗

更多民視新聞報導

網紅「533萬泰達幣」被搶！驚險綁架過程全曝光

台男杜拜被關小黑屋後「解禁」仍無法離境 外交部揭最新狀況

台中機械車位男童遭壓致死 保養業者與租戶起訴

