基隆議員選戰 綠12人爭提名

民進黨基隆市黨部主委林明智。（張志康攝）

民進黨基隆市黨部議員參選登記30日截止，計有12人登記，部分選區經過初選，另有5席將採徵召，民進黨市黨部主委林明智強調，民進黨將提滿15席候選人，努力爭取議會席次。藍營方面，將在下周將公布初選辦法，因國民黨市黨部主委林沛祥定下現任議員優先提名基調，預計藍營可能只在中山區及暖暖區會辦理初選。

基隆市議會應有31席議員，其中林沛祥因當選立委辭職、張秉鈞因涉案定讞解職，實際在任29席。現任議員中，國民黨、民進黨各11席，親民黨1席，無黨籍6席。

民進黨議員初選登記自26日開始，30日下午5時截止，現任議員除目前處於停權階段的張秉鈞及張顥瀚、宣布退休的洪森永，以及意外沒有現身登記的許睿慈外，均已經完成初選登記。雖然黨部還沒公告，但安樂區勢必將進入初選民調階段。

民進黨在安樂區擬提名3席候選人，除現任議員吳驊珈及張之豪外，有意參選者包括棒球委員會主委劉韋巡、定國里長徐寅禹、前市府祕書黃永翔。其中，吳驊珈因婦女保障名額幾乎篤定獲得提名，形成另外4人共搶2席的局面。

另外，民進黨市黨部規畫仁愛區、中正區、七堵區各會提名2席議員候選人，但仁愛、七堵各僅有1名現任女性議員登記參選，中正區無人參選，後續將展開徵召作業。不過因為仁愛、中正兩區的選情相當緊繃，預期徵召難度大。

國民黨基隆市黨部表示，主委林沛祥先前就已定下現任議員優先提名的基調，因此初選工作主要是針對有意參選的新人及回鍋老將，正式的初選辦法將於下周公布。目前看來，可能只有中山區及暖暖區需要展開黨內初選作業。

民眾黨基隆市黨部主委楊恕人表示，目前黨中央已經確定提名呂承祐參選中山區議員，另外安樂區目前有前主委林毓峯及李文耀爭取提名，最終由中央選決會公告提名人選。