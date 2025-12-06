基隆議會秘書長李銅城將榮退 災害現場第一線指揮受肯定

基隆市議會秘書長李銅城即將榮退，他的專業能力與待人處事備受肯定。(記者盧賢秀攝)

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市議會秘書長李銅城將在明年1月榮退，他是從市府轉任議會秘書長第一人，在市府30多年資歷，經常在重大災害時親上第一線，指揮若定，如基隆北寧路巨石、國三走山、中山路橋斷橋事件，他都一一解危，處事能力與效率深受肯定，也不吝提攜指導年輕人，是公務員學習標竿。

李銅城即將屆齡退休，為40年公務生涯畫上句點，基隆市議會正召開臨時會，也是李銅城參與最後一次會勘，因此童子瑋宣布李銅城即將退休消息，議員和市府官員都起立鼓掌，為他祝福。

童子瑋說，李銅城從市府最基層臨時人員做起，經過國考、技士、工務處長到市府秘書長，是第一位工務出身的市府秘書長，也是第一位從市府秘書長轉任市議會秘書長，每個職務都不是空降或坐直升機，37年的考績全部甲等，都是實力，他的專業能力與待人處事都備受肯定。

李銅城曾任都市發展處副處長，經常帶著都市設計科人員到中央作簡報、提計畫，爭取經費，是地方政府少見的勇於任事者。

前幾年基隆發生大型工安意外，如北寧路巨石崩落封路、中山人行陸橋坍塌以及國道三走山事件等，他擔任第一線指揮官，協調各單位妥善達成任務。

李銅城說，他在市府工作30幾年都在第一線，在議會5年是公務生涯重要的歷練，他感謝家人體恤，做他堅強後盾，才能專心投入第一線工作，還有以前的工作夥伴，當年一起打拚才有這些成績。

市府工務處長簡翊哲說，李銅城是他回基隆的第一位主管，也是他的恩師，在公務上遇到問題，李銅城都會細心指導，包括與民意溝通到專業知能，以及每遇重大事件的處理模式，市府有多位主管都在李銅場指導下學習成長，獨當一面，他以李銅城為標竿。

基隆市議會秘書長李銅城即將榮退，他的專業能力與待人處事備受肯定。(記者盧賢秀攝)

