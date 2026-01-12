基隆議長童子瑋媒合捐特教車 提教育建言

（中央社記者王朝鈺基隆12日電）基隆市議長童子瑋攜手陽明海運，媒合到善心企業，今天捐贈明德國中一輛特教車，童子瑋提出3項建言，包含建立普教及特教分工、教學進班支援及擴大臨時照護與喘息服務系統。

基隆市明德國中設有1班特教班，共有13名學生，其中10名學生搭乘特教車上下學，雖現有特教車未達報廢年限，但車況不佳，今天獲捐贈一輛全新特教車，提供特教生使用。

童子瑋並提出3項相關建言，首先，應建立普教及特教分工系統。除了逐年增加特教師資與專業人力，更要建立導師與特教教師的合作分工模式，提供教師公假進修與系統化培訓，全面提升普教與特教教師的特教知能。

童子瑋指出，第2，建立教學進班支援系統。當班級中特教學生比例逐年提高時，應由巡迴教師、輔導與專業團隊進入教室協助教學，且同步建構教師支持與心理關懷系統。

第3項是針對特教生家庭，擴大臨時照護與喘息服務系統。透過整合社政、衛政與教育資源，讓主要照顧者能獲得必要的支持與短暫休息，重新累積力量，陪伴孩子走得更長、更遠。

對於童子瑋的建言，教育處指出，市府逐年提高特教相關預算，由民國112年的新台幣4169萬2000元，大幅提升至今年的4億5855萬5000元，成長幅度約11倍，展現市府的行動力。

教育處表示，市府持續擴增特教教師員額並強化培訓制度，連續辦理教師甄試，使合格特教教師比率由3年前的80%，提升至目前95%，並同步擴充巡迴教師、輔導人力、專業治療服務與入班支持量能，逐步建構「教學支持進班、專業團隊到位、教師支持同行」的完整網絡。

教育處表示，在家庭支持與照顧服務方面，市府大幅擴充特教課後照顧體系，服務時間由原本下午4時延長至晚間6時，並推動「1人即成班」的彈性開班機制，另整合資源，提供心理支持等多元服務，逐步擴大照顧範圍與內容。（編輯：陳清芳）1150112