基隆議長童子瑋送繪本被擋 藍綠兩黨交火

基隆市議長童子瑋送國小學童聖誕節繪本，遭教育局阻擋。(記者盧賢秀攝)

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆議長童子瑋送各國小學童聖誕節繪本被擋，國、民兩黨市黨部今天互批，似乎選戰提前開打。國民黨基隆市黨部今召開記者會譴責，還拿總統賴清德「發小橘書」比擬童子瑋「發小童書」，引發社會對政治是否越線的質疑。民進黨基隆市黨部則指國民黨以及市長謝國樑市長動用公權力，打壓不同黨籍的民意代表，謝國樑在大罷免期間，印製並發送「施政亮點手冊」，動用公家資源為自己護航，「只許國樑公帑發書、不許民代自費送書」的雙重標準。

國民黨基隆市黨部發言人黃申與副發言人林祐德今上午召開記者會，指童子瑋送繪本引發部分家長高度憂心，擔心自己的孩子是否在不知情的情況下，淪為政治操作下的犧牲品，且明顯違背教育與行政中立的基本精神。

他們指出繪本內容並非單純閱讀推廣，內文中有童子瑋本人的形象、署名與角色設定，對象卻是尚未具備政治判斷能力的國小學童。他反問：「請問這樣的內容，真的適合放進孩子的書包、出現在孩子的課堂嗎？」還將「發小童書」與賴清德總統「發小橘書」相比，形式不同卻同樣引發社會對政治是否越線的質疑。支持教育處守住教育與行政中立的底線。

民進黨基隆市黨部則批，國民黨以及謝國樑動用公權力，打壓不同黨籍的民意代表。中央發放《全民安全指引》小橘書，謝國樑在議會公開說「台灣全民安全指引不是浪費錢」。市黨部打臉謝國樑，是刻意政治操作。

此外，謝國樑在大罷免期間，市府花135萬印製並發送「施政亮點手冊」，謝國樑是罷免當事人，卻使用公帑寄發信件、出版刊物，這是明顯動用公家資源為個人政治行為護航。民眾以個人經費、自費方式送書，市府卻以行政手段阻擋，「只許國樑公帑發書、不許民代自費送書」的雙重標準。

此外，謝國樑市長去年12月就表態爭取連任，依市府標準，早已屬於「準參選人」，卻在今年8月以市府名義發布「給家長的一封信」，內容涉及大量公共政策與市政說明，其政治與行政影響，遠遠高於民代單純致贈童書的行為，真正違反行政中立的是市府本身。

國民黨基隆市黨部發言人黃申棟(左)與副發言人林祐德(右)譴責童子瑋。(記者盧賢秀攝)

民進黨批謝國樑在大罷免期間以公帑印製「放政亮點手冊」，宣布連任後還發「給家長的一封信」，市府才違反行政中立。(記者盧賢秀攝)

