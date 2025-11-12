基隆議長籲「北北基桃颱風假」脫鉤 童子瑋稱該放假就放假：應以保護市民優先

基隆市議長童子瑋強調，北北基共同生活圈是一個願景，但不能變成最優先遵守的潛規則，颱風假該脫鉤就脫鉤。翻攝自童子瑋臉書



鳳凰颱風持續接近台灣，不過北北基桃今日（11/12）仍維持正常上班課，基隆市議長童子瑋昨日（11/11）晚間在臉書發文表示，基隆地理位置、基礎建設、邊坡住宅、通勤難度都和雙北有明顯落差，這幾日基隆也有多處因豪雨積水導致交通受阻，未來颱風假該跟雙北脫鉤就脫鉤，市長最優先要保護的，應是「基隆市民的生活」，而非「北北基共同生活圈」的願景。

童子瑋在臉書發文指出，根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》，不管風災、水災、震災、土石流或其他天然災害，最終都是授權由地方政府的首長，依據實際狀況決定是否停班課。這是因為就算有科學標準，但每個城市的狀況都不一樣，基隆的地理位置、基礎建設、邊坡住宅、通勤難度，都跟雙北有明顯的落差。北北基過去雖基於「共同生活圈」概念採一致放假政策，但各地自然環境和防災能力差異巨大，不能僅靠同步作為唯一標準。

童子瑋強調，未來颱風假基隆該跟雙北脫鉤就脫鉤，市長最優先要保護的，應該是「基隆市民的生活」，「北北基共同生活圈」是一個願景，但不能變成最優先要遵守的潛規則，並以桃園市長張善政為例，指出桃園市在颱風期間，也曾主動脫鉤雙北，宣布昨日停班課一天，「不就也讓桃園跟雙北脫鉤了嗎？」

童子瑋表示，這幾天雨勢造成的積淹水狀況，有沒有符合作業辦法裡的「影響通行、上班上課安全或有致災之虞」？相信市民朋友都很清楚。「該脫鉤就脫鉤，該放假就放假，不用什麼事情都跟雙北綁一起，市長最重要、最優先的任務，就是住在這座城市的市民。」

