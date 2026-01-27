基隆讓數字說話 污水下水道接管率已超越目標

外界質疑污水下水道接管數據，市府回應：突破艱困工程超越原目標。（記者鄭紫薇攝）

▲外界質疑污水下水道接管數據，市府回應：突破艱困工程超越原目標。（記者鄭紫薇攝）

針對昨（27）日上午外界批評基隆市政府汙水下水道管線接管狀況的疑慮，市府副發言人鍾明強調，自112年起市府克服重重困難，推動汙水下水道工程，截至114年，全市總戶數為168,322，已完成接管戶數共10,071戶。這3年內平均1年接管戶數為3357戶，高於過去108│111年的年均3155戶，顯示汙水建設的重要進展。鍾明不解所謂市府三年接管率平均年增僅1%，這是怎樣的算法？

廣告 廣告

市府昨日由市府發言人呂謦煒、副發言人鍾明、工務處長簡翊哲以及前工務處長陳耀川（現任交通處長）召開記者會，向市民朋友公開說明工程推動現況與實際成果，釐清外界質疑。

工務處長簡翊哲更指出，原規劃市區管線計畫長度為3,822公尺，截至114年已完成鋪設4,375公尺，進度已超越原訂目標。前工務處長陳耀川也補充說明，早期因為基隆市區施工環境複雜、道路條件受限，汙水下水道接管工程一度停滯。然而，自112年起市府克服重重困難，推動汙水下水道工程進入市中心仁愛區。

簡翊哲表示，不過由於施工範圍多位於人口密集、交通繁忙的重要商圈，包括仁愛市場、東岸商場、仁三路廟口夜市、愛四路夜市、仁四路美食街、孝三路美食商圈及崁仔頂魚市等，市府在施工過程中特別以降低交通衝擊、提升施工效率為優先考量，務求將對市民生活的影響降至最低。預計於今年上半年完成愛三路口、南榮幹線及田寮河幹線工程，後續也將把中山區汙水幹線銜接至汙水處理廠，逐步完善全市汙水處理系統。

前工務處長陳耀川說明，他剛上任的時候，當時很多污水接管，因為市區接管比較困難，幾乎都停止，之後就積極的盤點，做補水接管的相關的工作。所謂的家戶接管就是從水庫可以直接接到家裡面，那家戶一般我們加入接管就可以直接利用污水管直接保護水送到污水處理場，而不是之前舊的方式是送到泡溫池來處理；這個是真正的有把它接到家戶裡面並接到污水處理場處裡的。這個部分市府112年度是502戶，113年度是2069戶。這才是真正實際接管完成的數字。

市府發言人呂謦煒強調，污水下水道工程雖屬看不見的建設，卻是城市進步與環境永續的重要指標。隨著工程深入市區，後續接管作業將更加細緻，推動難度也隨之提升，但市府仍將持續努力，在地下默默施工、在地上守護市民生活，讓河川更潔淨、城市更宜居。市府期盼，這一條條逐步完成的汙水管線，能成為基隆邁向乾淨城市的起點，也讓下一代感受到城市改變的成果。