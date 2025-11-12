基隆豪雨淹水災情多 童子瑋:該脫鉤雙北就脫鉤

生活中心／陳堯棋 嚴凱 陳崇翰 SNG 台北報導

因鳳凰颱風路徑南修且強度減弱，北北基桃未列入陸上警戒，宣布今天正常上班、上課。但是基隆市連日豪雨，日累積雨量超過300毫米，導致淹水災情頻傳。基隆市議長童子瑋臉書發文，喊話基隆該跟雙北脫鉤就脫鉤，不應為了形式上的同步而忽略市民安全。對此，市府強調，雖然北北基桃初步有協調共識，但實際颱風假的決策仍依預測雨量、風速為主。

鳳凰颱風來臨，週三全台11縣市放假，但台北市天空放晴、無風無雨，依舊無緣颱風假。前一晚8點，蔣萬安準時發文，強調台北市未列入陸上警報範圍，宣布正常上班上課，更首次打破北市停班停課才會有市長照的潛規則。但網友依舊不領情，留言刷一排"咕嚕咕嚕"、"蔣不聽"，"一起來看All噴蔣"，因為隔壁同樣宣布不放假的基隆，卻是兩樣情。

廣告 廣告

基隆豪雨淹水災情多 議長童子瑋喊話「這件事」

蔣萬安宣布週三正常上班上課，打破不放假就沒市長照的往例。（圖／民視新聞）

11號深夜基隆麥金路、金基一路一帶淹水，圓形孔蓋、排水溝變成噴泉，階梯也變成小瀑布，車輛只能冒險涉水而過，緊急派人力開抽水機。過去24小時累積雨量，光是安樂區近300毫米，超過10處淹水、泥流沖進民宅，相關單位連夜搶災，讓議長不忍了。基隆市議長童子瑋：「我們來考量就是說，我們在部分的情況下，我們應該考慮跟雙北脫鉤，這是一個最誠心的建議，畢竟我們是建議權，市長才有決策權，所以我們希望、呼籲，我們遇到天然災害的時候，大家要考量的有很多，最重要是考量市民的心聲，最重要要考量市民的安全。」喊話市民安全第一，跟雙北該脫鉤就脫鉤，謝國樑一早進入災害應變中心坐鎮，看著冷冰冰的累積雨量數字，但議長、市民的心聲似乎沒聽見。

基隆豪雨淹水災情多 議長童子瑋喊話「這件事」

基隆市長謝國樑坐鎮災害應變中心。（圖／民視新聞）

基隆市消防局長游嘉懿：「其實跟北北基桃沒有太大的關係，只是當然北北基桃是有一個協調的共識，但是假如說，縣市它的雨量有超過範圍的時候，其實我們也是可以，縣市首長都可以依據這個，來宣布停止上班上課。」記者vs.台北市長蔣萬安：「有想要跟咕嚕們說什麼嗎?要不要想講話要聽?謝謝，我們就依照科學、依照數據。」基北北桃是共同生活圈，但這次卻因各行其事，放颱風假不同步，餘波盪漾。









原文出處：基隆豪雨淹水災情多 議長童子瑋喊話「這件事」

更多民視新聞報導

大豪雨!基隆調和街路面成溪流 新北瑞芳泥水淹民宅

「咕嚕咕嚕」怒灌臉書！颱風假無望 蔣萬安和侯友宜臉書慘遭網友洗版怒吼

共伴雨帶「接手」夜襲宜蘭！粉專示警：會持續到半夜

