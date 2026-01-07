基隆負債大降 3年狂減27億

基隆市政府7日宣布截至去年底為止，市府負債降至40億元，相較民國111年底的67.04億元負債，等於在3年內降債27億元。圖為基隆市政府。（張志康攝）

基隆市政府民國111年底負債67.04億元，經結算去年底市府公共債務未償餘額已降至40億元，市府3年內降債27億元，創下近20年來負債新低紀錄。

市議會去年10月審查115年基隆市政府總預算，市府原本預估年底公共債務未償餘額約50億元，經透過財政調度，市府去年財政結算後，公共債務降至40億元，相較111年底的67.04億元，等於在3年內降債27億元。

不過，由於《財政收支劃分法》修法影響，基隆市政府115年統籌分配款雖增加73億元，但行政院將一般補助款改為競爭型，致使一般補助款減少了89億元，歲入反倒較去年減少17億元。

市府指出，迄今為止，中央總預算仍在立法院卡關，後續中央補助款狀況不明朗，僅能依暫估數編列，為因應歲入減少，市府去年在總預算中編列擬舉債22億元。

不過，由於行政院主計總處主計長陳淑姿去年在立法院答詢時承諾包括基隆在內，今年歲入減少的9縣市歲入不會少於去年。市府表示，若後續中央額外補助不少於去年歲入，市府不一定會舉債因應。

隨著去年結算公共債務降至40億元，即使基隆市政府今年依總預算增債22億元，今年底負債總額也僅有62億元。市府強調，近3年來積極施行開源節流措施，同時透過資金預估、專戶納入集中支付等財務調度機制，提升資金運用效率，逐年穩定降低基隆市公共債務。

市府強調，未來持續推動重大建設仍可能視需要適度舉債，但會持續強化財政紀律與資源統籌，穩健邁向財政永續發展目標。