基隆買菜婦遭毒駕累犯撞死！丈夫怒吼「想對他開槍」：絕不妥協告到底

基隆一名買菜婦遭毒駕累犯撞死。示意圖。非當事人。廖瑞祥攝



基隆市仁一路昨（12/15）日上午發生一起重大死亡車禍。55歲楊姓男子疑似毒駕，駕駛自小客車突然偏離車道，失控暴衝撞向路邊，造成一名外出買菜的林姓婦人（50多歲）不幸身亡，另有2人受傷。警方事後在楊男車內查獲疑含二級毒品依托咪酯的電子煙彈，全案已依法偵辦。

警方調查，楊男15日上午11時許駕車行經仁一路時，車輛突然偏離行駛路線，先撞上停放路旁的車輛，再一路追撞，波及2輛自小客車與8輛機車後才停下。現場零件四散，還瀰漫汽油味，警消獲報趕抵後將3名傷者送醫救治。林婦傷勢最為嚴重，送醫前已無呼吸心跳，經搶救仍宣告不治。警方調查，林婦當時正前往蔬果行採買日用品，未料卻遭失控車輛撞擊，當場奪命。

警方事後在楊男車內起出2顆電子煙彈，初步鑑定疑含二級毒品依托咪酯（俗稱喪屍煙彈），研判為毒駕肇禍。楊男過去有毒品、妨害自由等多項刑案紀錄，今年已是第5次被查獲車內有毒品、第3次毒駕，且在5天前才剛自撞，警方將依過失致死等罪嫌將他移送法辦。

檢警今（12/16）日報驗遺體，死者丈夫悲痛表示，事發當時他正在理髮，聽聞外頭發生嚴重車禍後，連忙撥打電話聯繫妻子，卻連續撥打5、6通都無人接聽，趕到事故現場後，才驚覺死者竟是自己的妻子，情緒當場潰堤。

死者丈夫哽咽表示，看到現場時「真的非常生氣」，一度失控想向警方拿槍對肇事者開槍。他說，夫妻兩人都已退休，先前已在台南購屋，準備返回南部養老，如今天人永隔。

他也質疑，聽說肇事者幾天前就毒駕，為何沒被抓起來，「還讓他在外面開車，害無辜的人被撞死」，強調絕不與肇事者和解，「一定告到底，希望他被槍斃」。

