基隆資優教育資源中心 揭牌

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基隆市資優教育資源中心十二日揭牌成立。（基隆市政府提供）

記者楊耀華∕基隆報導

基隆市政府積極推動「校校有資優」施政願景，十二日舉行基隆市資優教育資源中心揭牌儀式，象徵資優教育正式邁向「資源整合、專責分工、校校有資優」的新里程碑，活動中由六位建德國小資優學生組成「迷你市府團隊」化身小市長與局處首長，與副市長邱佩琳互動，針對城市發展提出創新政策構想，展現超齡的邏輯思維與創造能力。

在「基隆ＡＩ未來市」課程成果發表中，六位學生分別模擬市府團隊成員，針對智慧圖書館、環境永續與樹木保育、少子化因應策略及智慧交通等重要公共議題提出具體政策方案，讓與會來賓看見新世代的創新思維與國際視野。

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邱佩琳全程聆聽學生簡報，並不時與學生互動交流，面對學生提出的智慧交通與ＡＩ科技應用方案，邱佩琳表示肯定，鼓勵孩子持續保持好奇心與創造力，勇於提出想法、挑戰問題。她表示，從學生發表中看見基隆未來的無限可能，相信這些孩子未來都有機會成為推動城市進步的重要人才。

教育處表示，資優教育資源中心成立後將整合資優教育資源，提供課程研發、資優教師專業培力、校本資優服務、學生輔導及家長諮詢等五大核心支持系統；在推動成果方面，國小階段一一二學年度至一一五學年度，提供資優教育服務的學校數由三校增加至十三校，國中階段一一四學年度共有十一所學校、三十五位學生通過校本英語資優鑑定；一一五學年度擴大辦理國文、英語、數學及自然科學四科資優鑑定，共有十二校、一百一十一位學生通過鑑定，涵蓋全市七成以上國中，校本資優學生人數較前一年大幅成長，顯示基隆市資優教育服務已逐步普及。