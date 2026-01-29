基隆走住世界舞台400年走春攻略 和平島推雙優惠，這樣可享「好康」！



基隆走春攻略，圖為和平島重要地標之一「等嶼亭」(圖：北觀處提供)

「基隆」是許多民眾心目中公認最北端的城市，有「台灣頭」的稱號，過往也有雨都的印象，在過去百年間，基隆港也是所有從北方（日本、歐美）進入台灣的首要登陸點，也是台灣重要交通──第一條高速公路的起點，而如今成為許多人至北台灣「北北基」時，旅遊的目的地之一，值得一提的是──基隆的歷史遠超過400年，但基隆卻在1626年時，因為西班牙人到和平島，讓「基隆」正式走進世界的舞台，成為「台灣連結世界的起點」，而今(2026)年適逢 400 週年，民眾不妨在這個特別的時刻，遊玩「久違」的基隆，並前往具紀念意義，過往稱為社寮島，而今稱為的「和平島」來場春遊。而和平島為了迎接 「基隆 400」這個重要時刻，和平島地質公園於 2026 年開春之際祭出兩大優惠！





※.和平島地質公園在春節之際，祭出兩大重磅優惠：





讓市民盡地主之誼的「本人免費、同行親友半票優惠」以及平日「銀髮慢旅買一送一」，今年不只要做「世界的秘境」，更要化身為「基隆人的驕傲」，開闊的山海視野已準備好提供最暖心的款待，讓每一位基隆市民都能成為城市的「最佳引路人」。在春節之際，也推薦在地最內行的走春動線，讓遊客在基隆遊時，能將古蹟和網美景點一次ALL-IN！







白米甕砲台(攝影：洪書瑱)







「正濱漁港」的彩色街屋(攝影：洪書瑱)





建議旅程首站，可從無敵海景的「白米甕砲台」開始，漫步在四座巨大的圓形砲座間，遠眺基隆嶼與海天一色的壯闊，感受百年軍事遺址的美；緊接著登上新地標「基隆塔」，在以橋式起重機為意象的高空步道，用上帝視角 360 度俯瞰壯闊港景，中午過後轉往「正濱漁港」，在繽紛彩色屋倒影旁喝杯咖啡轉換心情，最後跨橋抵達終點「和平島地質公園」。少了夏日喧囂，冬日的和平島多了一份靜謐，伴隨著兩千萬年奇岩與冬浪拍打的療癒白噪音，為春節假期畫下最完美的句點。

※.在地島工私房「打卡系」走春攻略──







和平島地質公園_萬人堆（圖片來源：和平島地質公園）







和平島千疊敷(圖：北觀處提供)







和平島無邊際海水泳池(圖：北觀處提供)







和平島地質公園_環山步道（圖片來源：和平島地質公園）







和平島地質公園_環山步道2（圖片來源：和平島地質公園）





和平島地質公園以奇特的海蝕地形、壯麗的海景和親子友善的玩水設施聞名，適合想親近自然、品味美食，還能拍下絕美海岸風光，可利用環山步道（約30分鐘輕鬆路程），將整片海岸線與外海美景盡收眼底。春節之際必遊必看，莫過於園區內最經典的拍照點──「等嶼亭」，另還有著名的「千疊敷」、「萬人堆」等，當然若有機會也別錯過「十大守護岩」，至禾口丘咖啡，一邊欣賞壯麗的海景，一邊品嚐咖啡及動物友善雞蛋糕等，另外還可以就近前往基隆廟口、正濱漁港周邊海鮮餐廳品嚐在地美味！

2026 的春節期間，基隆市民免票做東，朋友通通半價，讓「下次帶你玩基隆」不再是客套話，於2月1日起，基隆市民只要憑證件並攜伴，本人即享「免費入園」，同行親友（最多5位）皆可享「門票優惠價60元」。平日名額無上限，假日/連假每日限量 100張。歡迎基隆市民「請」客，帶朋友共享這座國際級地質公園的獨特魅力。