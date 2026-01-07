基隆跟進台北 公立國中小午餐9月起免費

謝國樑（左）前往台北市政府與蔣萬安（右）交流。（翻攝自謝國樑臉書）

台北市長蔣萬安昨（6日）於市政會議宣布，國中小營養午餐全面免費，藉此實質減輕家長負擔，基隆市長謝國樑今（7日）晚間表示，基隆將跟進台北，推動全市公立國中小營養午餐全面免費，兩市將每月交流執行經驗，並於9月開學時同步上路，讓政策更周全。

台北市宣布國中小營養午餐全面免費後，謝國樑今日前往台北市政府與蔣萬安交流經驗，他於晚間透過社群對外表示，基隆市將跟進台北市作法推動該政策。

謝國樑指出，市府規劃該政策主要基於3項考量，包括近年基隆財政狀況逐步改善，市府希望將成果投入孩子身上；其次，學生營養午餐為家長長期且固定的支出，政策上路後，預估每年可減輕每名學生家長約1.4萬至1.6萬元負擔；最後，未來午餐將持續結合在地農漁產品，讓學童吃得安心，也讓在地產業被看見。

此外，謝國樑也提出建立「台北—基隆政策交流平台」的構想，規劃在115學年度正式實施前，雙方定期分享執行經驗，並以9月開學同步推動為目標，他強調，營養午餐全面免費是是許多家長最直接感受到的支持，市府會持續把政策做好。





