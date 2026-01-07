基隆跟進台北！ 謝國樑宣布：全市公立國中小營養午餐免費

台北市長蔣萬安6號宣布營養午餐免費，基隆市長謝國樑今（7）日說，向蔣市長請益後，基隆也將跟進，推動全市公立國中小營養午餐免費。

謝國樑表示，今天特別前往台北市政府請益相關經驗後，將跟進台北，推動全市公立國中小營養午餐全面免費。

謝國樑說明此政策有「三要點一提議」，一是財政穩定、成果回饋市民，這幾年基隆財政狀況逐步改善，市府選擇把成果用在孩子身上，讓家長有感孩子受益；第二，直接減輕家長長期負擔，營養午餐是每天都要面對的支出，政策上路後，每位學生家長一年可省下約1.4至1.6萬元，減輕家庭經濟負擔；第三，結合在地食材，支持農漁產業，基隆有豐富的山產與漁獲，未來將持續導入在地食材，讓孩子吃得安心，也讓在地產業被看見。

最後「一項提議」，謝國樑表示，建議建立「台北—基隆政策交流平台」，在115學年度正式實施前，雙方每月交流執行經驗，9月開學時同步上路，讓政策更周全。

謝國樑強調，營養午餐全面免費，是市府對孩子健康與學習環境的用心安排，也是許多家長最直接感受到的支持。市府會持續把政策做好，讓每一位孩子安心上學、落實教育照顧與社會平權的核心價值。

責任編輯／洪季謙

