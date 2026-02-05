基隆路車行地下道壁面及護欄更新改善優化 行車更安全

工程已完工，顯著改善了地下道的導水性、整潔度和美觀，提升了行車的舒適性與安全性。(台北市工務局提供)

記者王誌成／台北報導

基隆路是台北市東側重要的南北向主幹道，連接多條主要道路，交通繁忙，特別是信義路五段至松隆路間的路段。由於長期使用及滲水影響，該區域的牆面和護欄老舊且有損壞，台北市工務局五日表示，為此進行了「基隆路車行地下道壁面清洗及護欄更新改善工程」。工程已完工，顯著改善了地下道的導水性、整潔度和美觀，提升了行車的舒適性與安全性。

工務科科長高銘伸表示，施工前地下道因漏水和環境因素影響，出現水痕和積水等問題，影響行車安全並加速設施老化。改善工程中，針對漏水熱點進行修補，並檢視內壁磚情況，清除不平整部分，更新護欄並進行全面塗裝，提升了耐水性和美觀性。

中區工務所主任洪辰儒提到，施工期間為了維持交通安全，常在夜間進行，感謝市民的理解與支持。此次工程不僅解決了漏水問題，也提升了通行安全與品質，未來將持續對市內重要道路進行巡查維護，打造更安全友善的交通環境。