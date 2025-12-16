基隆車內談判衝突 男開槍擊斃舊友遭收押禁見

（中央社記者王朝鈺基隆16日電）基隆市盧姓男子約鄭姓男子談判，雙方在車內口角，盧男朝鄭男連開2槍，其中1發子彈打中右胸，導致鄭男死亡，警方循線逮捕盧男，經檢察官複訊後向法院聲押禁見獲准。

基隆地方法院今天表示，檢察官昨天晚間10時30分聲請羈押盧男，昨天深夜經法官訊問後，認盧男涉犯殺人罪、槍砲彈藥刀械管制條例，犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑，且有逃亡及串證之虞，非予羈押顯難以追訴，裁定羈押，並禁止接見通信及收授物件。

知情人士表示，有幫派背景的兩人曾是好友，鄭男不時嗆聲他人引起不滿，盧男規勸反倒「公親變事主」，被鄭男嗆聲要到盧男家中開槍。兩人相約在大武崙工業區談判，14日下午1時40分，盧男進入鄭男車內，兩人激烈口角，盧男持手槍連開2槍，其中1發子彈打中鄭男右側胸腔，另1槍擊中車身。

鄭男中彈後跌出車外，盧男見狀上前將鄭男拉到後座，再將車輛停在附近停車格內隨後開車離去，警方昨天凌晨在武訓街找到鄭男車輛，破窗後確認鄭男已死亡，隨後循線逮捕盧男，並在盧男住處起獲1把手槍和7顆子彈。（編輯：林恕暉）1141216