基隆車內談判衝突 男開槍擊斃舊友遭聲押

（中央社記者王朝鈺基隆15日電）基隆市盧姓男子相約鄭姓男子談判，雙方在車內口角，盧姓男子朝鄭姓男子連開2槍，其中1發子彈打中右胸，導致鄭姓男子死亡，警方循線逮捕盧姓男子，經檢察官複訊後向法院聲押。

知情人士表示，有幫派背景的兩人曾是好友，鄭姓男子不時嗆聲他人引起不滿，盧姓男子規勸反倒「公親變事主」，被鄭姓男子嗆聲要到盧姓男子家中開槍。

兩人相約在大武崙工業區談判，盧姓男子與林姓男子一同開車前往目的地，鄭姓男子也駕車前往，昨天下午1時40分盧姓男子進入鄭姓男子車內，兩人激烈口角，盧姓男子持手槍連開2槍，其中1發子彈打中鄭姓男子右側胸腔，另1槍擊中車身。

鄭姓男子中彈後跌出車外，盧姓男子見狀上前將鄭姓男子拉到後座，再將車輛停在附近停車格內，隨後與林姓男子開車離去，警方今天凌晨在武訓街找到鄭姓男子車輛，破窗後確認鄭姓男子已死亡。

基隆市警察局第四分局立即成立專案小組，報請台灣基隆地方檢察署指揮偵辦，警方掌握盧姓男子駕駛的車輛停在成功一路巷弄，立刻派員前往埋伏，上午8時許見盧姓男子下樓後逮捕，並在盧姓男子住處起獲1把手槍和7顆子彈。

警方詢後依殺人等罪嫌，將盧姓男子移送基檢，經檢察官複訊後，認定盧姓男子涉犯殺人重罪，有串證、滅證、逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見；此外，警方以證人身分將林姓男子帶回警察局製作筆錄，經檢察官複訊後轉列為被告，諭令新台幣6萬元交保。（編輯：李明宗）1141215