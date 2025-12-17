基隆車禍1死1傷！男駕駛撞飛女騎士 再鬼切撞橋墩亡

基隆市信義區孝東路34號，昨（16）日晚間發生一起死亡車禍，當時一名56歲張姓男駕駛行經孝東路，於基隆港東岸聯外道路匝道路口，不明原因失控，先擦撞一旁同向的55歲林姓女騎士，再猛撞高架道路橋墩。張男一度昏迷，送醫搶救仍傷重死亡，林女則有輕微腦震盪、身體受傷，緊急送醫已脫險。目前肇事原因，有待進一步調查釐清。

女騎士遭駕駛撞倒，鞋子、安全帽皆噴飛。（圖／TVBS）

男駕駛失控撞飛女騎士 再自撞橋墩 事發於昨天晚上10時42分，當時張男開車撞上女騎士，再自撞橋墩。車禍聲響嚇壞附近居民，有民眾稱當時在家裡聽到巨響，出來查看發現機車已被撞倒，後來呼叫騎士有回應，稱會痛、想吐，因此立刻打電話請救護車前來救援。

男駕駛失控撞飛騎士。（圖／TVBS）

畫面可見，當時張男開車速度不慢，直接撞倒同向騎乘的女騎士，導致林女倒地不起，機車車頭嚴重扭曲，且安全帽、鞋子也噴飛，地板還有血跡。肇事後，張男再失控「鬼切」道路，撞上高速道路橋墩才停下，車頭被撞爛，橋墩上也留下明顯撞痕。

男駕駛自撞橋墩後昏迷，緊急送醫仍死亡。（圖／TVBS）

有民眾目擊肇事駕駛自撞橋墩瞬間。（圖／民眾提供）

男駕駛傷重死亡 女騎士全身傷、腦震盪 消防人員獲報，於昨晚約10時45分獲報到場救援，發現林女倒在孝東路旁，身體多處受傷，後腦杓受傷、有輕微腦震盪，送往基隆部立醫院救治，意識清楚；至於張男則昏迷於駕駛座，當場沒有呼吸心跳，緊急送醫救治，仍於晚間11時55分宣告死亡。

警方獲報到場，檢視張男車內並沒有違禁物品，兩名駕駛均沒有酒駕情事，詳細事故原因，有待進一步調查釐清。

