基隆輸水管破損影響4萬戶 搶修延至17日凌晨完工

（中央社記者王朝鈺基隆16日電）基隆麥金路地下輸水管破損漏水，台水公司昨天緊急停水開挖搶修，逾4萬戶受影響，原定今天下午4時完成，因變更工法，預估延後至明天凌晨0時完工，送水後2小時平地恢復供水。

基隆市長謝國樑今天上午率領市府工務處長簡翊哲，前往現場瞭解施工情形，民進黨市議員張之豪、吳驊珈，國民黨市議員鄭愷玲、秦鉦、俞叁發也到場關切，一同聽取台灣自來水公司第一區管理處長張子中簡報。

謝國樑表示，為確保工程進度，他下午會再次前往施工現場掌握搶修情形，並要求台水公司全面檢討老舊管線與基礎設施，加速汰換作業，降低類似事件再度發生，此外，水公司應建立更即時、透明的數位通報機制，未來應透過社群媒體等多元管道，第一時間向市民說明狀況與因應措施。

張子中指出，貨櫃車等重車時常行經麥金路，研判道路因長期荷重，導致輸水管破損，這次屬於突發事件，因涉及公共安全及供水穩定，決定開挖搶修，經進一步計算後，有2萬1916戶停水，1萬8465戶降壓供水，合計4萬381戶用水受影響，對於造成市民不便，致上誠摯的歉意。

張子中表示，原本規劃以延性鑄鐵管汰換原有輸水管，開挖後發現除地下管線複雜外，加上施工空間不足，難以將延性鑄鐵管鎖上螺絲銜接，決定調整工法，改採用不鏽鋼管，由於需要時間焊接，完工時程因而延後。

張子中表示，預計明天凌晨0時前搶修完成，預估送水後2小時平地恢復供水，6小時高地恢復供水，台水公司已調度12輛水車及35組加水桶，並規劃水車巡迴路線，且目前已設置10處臨時加水站供市民取水。（編輯：管中維）1150116