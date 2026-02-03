基隆轉運站招商啟動！300坪商業空間 Q3有望重新營運

基隆轉運站自113年中啟用以來，原先的營運廠商就爆出積欠員工薪資等糾紛，市府去年4月與原廠商解約，近日舉行招商說明會，若一切順利，今年第3季新廠商將會進駐正式營運。（張志康攝）

基隆轉運站自113年7月1日正式啟用，但空間營運廠商就傳出積欠員工薪資等糾紛，後來也出現站務清潔不力等問題，基隆市政府去年4月與原廠商終止契約。市府2日舉辦「基隆轉運站商業空間招商說明會」，展開轉運站招商作業，若一切順利，可望於今年第3季正式營運。

對許多仰賴國道客運通勤的民眾來說，基隆轉運站統合了國道客運與市區公車，在交通機能上，解決了許多民眾的通勤問題。然而，轉運站偌大的空間裡，卻連自動販賣機都沒有，想趁上班時間買個早餐，最近的便利店還得走到台鐵基隆站，產生不小民怨。

基隆市政府交通處2日在台北國際會議中心，舉辦「基隆轉運站商業空間招商說明會」，向潛在投資廠商說明轉運站整體規畫方向、商業空間定位及後續招商作業時程。

基隆市長謝國樑認為，轉運站不僅是交通設施，更是城市治理品質與公共服務水準的重要門戶。這次招商，是希望能夠在確保轉運功能與場站安全之前提下，導入多元商業服務，完善旅客轉乘與停留體驗，並提升公共空間整體使用效益。

交通處長陳耀川表示，這次招商說明會透過顧問團隊專業，說明案場條件與招商重點，並蒐集市場意見，作為後續招商文件與規畫內容精進的重要參考。市府將持續扮演整合與溝通平台角色，確保招商過程公平、公正、公開，並誠摯邀請對公共運輸場站商業經營有興趣之業者踴躍參與。

交通處表示，轉運站的商業空間總計約300多坪，因轉運站人流穩定（平均每月約20萬人次），具持續成長潛力具備「人潮不間斷、消費型態多元、營業時段彈性高」等優勢，故適合導入連鎖輕餐飲、特色伴手禮、快速服務型品牌及觀光導向商品(例如：餐飲業、超商、伴手禮店、零售店)

依市府現行規畫，在這次招商說明會後，將自今年第2季展開招商相關作業，若一切順利，新廠商進駐，將可望於今年第3季進行空間的點交及正式營運。

