基隆轉運站招商 盼Q3營運

基隆轉運站民國113年中啟用後，原先營運廠商爆出積欠員工薪資等糾紛，基隆市政府去年4月與原廠商解約後，舉辦招商說明會，順利的話，今年第3季新廠商將會進駐營運。（張志康攝）

基隆轉運站自民國113年7月啟用，但營運廠商旋即傳出積欠員工薪資等糾紛，基隆市政府去年4月與原廠商終止契約，市府舉辦招商說明會，300多坪空間規畫導入餐飲、伴手禮、快速服務型品牌及觀光導向商品，若順利可望今年第3季營運。

對仰賴國道客運通勤的民眾來說，基隆轉運站解決了許多民眾通勤問題，不過，轉運站偌大的空間裡，卻連自動販賣機都沒有，想趁等車時間買個餐點果腹，最近的便利商店必須走到台鐵基隆站，造成不小民怨。

廣告 廣告

交通處2日在台北國際會議中心舉辦「基隆轉運站商業空間招商說明會」，向潛在投資廠商說明轉運站整體規畫方向、商業空間定位及後續招商作業時程。

基隆市長謝國樑認為，轉運站不僅是交通設施，更是城市治理品質與公共服務水準的重要門戶；交通處長陳耀川表示，這次招商說明會透過專業顧問團隊說明案場條件與招商重點，並蒐集市場意見，作為後續招商文件與規畫內容精進的重要參考。

轉運站商業空間總計約300多坪，根據市府規畫，轉運站平均每月約有20萬人次，人流相當穩定也有持續成長潛力，空間具備人潮不間斷、消費型態多元、營業時段彈性高等優勢，故適合導入連鎖輕餐飲、特色伴手禮、快速服務型品牌及觀光導向商品，譬如餐飲業、超商、伴手禮店、零售店。

市府指出，招商說明會後，將自第2季展開招商作業，若順利有新廠商進駐，將可望於今年第3季點交空間及營運。