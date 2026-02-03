基隆轉運站300坪空間招商 完善停留體驗擬第3季營運

（中央社記者王朝鈺基隆3日電）基隆市府今天表示，基隆轉運站1樓大頂棚廣場及2樓轉運大廳商業空間逾300坪，平均每月約20萬旅運人次，市府盼引進專業經營，打造複合型轉運場站，規劃今年第3季點交營運。

基隆市政府昨天下午在台北國際會議中心舉辦說明會，市長謝國樑出席表示，轉運站不僅是交通設施，更是城市治理品質與公共服務水準的重要門戶，這次招商會在確保轉運功能與場站安全前提下，導入多元商業服務，完善旅客轉乘與停留體驗，並提升公共空間整體使用效益。

基隆市政府交通處指出，基隆轉運站周邊有仁愛市場、海洋廣場及全台知名的基隆廟口夜市，形成交通樞紐、商業消費、觀光休閒三位一體的黃金節點，具備「人潮不間斷、消費型態多元、營業時段彈性高」等優勢。

交通處說明，基隆轉運站整合5家國道客運業者及市區公車，共匯集52條運輸路線，為基隆連結雙北與桃園的重要交通樞紐，啟用1年內累計旅運人次突破245萬人次，人流穩定，且具持續成長潛力，具備良好商業支撐基礎。

交通處表示，這次委外空間涵蓋轉運站1樓、2樓商業空間及部分彈性擴增空間，規劃今年第3季點交並營運，市府每年收取固定權利金，並依營業收入按約定比例計收，用以優化場站設施；至於招商廠商條件，將透過各廠商回饋事項中一併評估規劃，以周全採購作業。（編輯：陳仁華）1150203