基隆近百年歷史建築「漁會正濱大樓」屋簷被撞 將設防撞桿

歷史建築正濱漁會大樓屋簷被撞，水泥塊掉落。(記者盧賢秀攝)

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市90幾年的歷史建築「漁會正濱大樓」，近日發現建物屋簷結構被大貨車撞擊，大片水泥塊掉落毀損，文化觀光局表示，將儘速修復原貌，將規劃防撞桿，避免類似事情發生，目前已經報警，將向肇事者求償。

近日有民眾發現位中正路393巷「漁會正濱大樓」右側屋簷有被撞擊毀損情形，地上散落破損的水泥塊。文化觀光局表示，經調閱監視器後發現，是要進入停車場的大貨車撞的，因屋簷距離車道很近，遭到貨車大力撞擊毀損，已報警調查。

基隆區漁會總幹事陳文欽表示，停車場多數停放小客貨車，偶爾有載貨的大貨車進行，可能進入停車場時轉彎角度拿捏不準撞上。

文觀局說，會儘速找廠商修復，並規劃在地面裝設防撞桿，避免類似事情再度發生，也會向肇事者求償，是否依違反文化資產保護法告發，將進一步研議。

漁會正濱大樓建於1934年，是日治時期基隆漁港的重要漁業行政中心，2003年1月列入歷史建築，經市府多次修復活化利用打造為「漁業產業文化園區」，2022年重新對外開放。

文觀局指出，漁會正濱大樓舊稱「水產館」，是基隆少數保存完整的日本時代漁業產業建築。日治時期台灣有關的漁業歷史建築並不多，以2層樓大面積的漁業行政、交易及生活文化中心的漁業建築更少，具文化歷史紀念價值。

基隆正濱漁會大樓是基隆少數保存完整的日本時代漁業產業建築。(記者盧賢秀攝)

