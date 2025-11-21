基隆退休族遭詐！出發前日突喊卡「熊出沒」 旅行社竟從未訂機票

廣告打著日本東北之旅，但卻在出國前一天喊卡。（圖／TVBS）

一群基隆退休人員遭遇旅遊詐騙，憤而向警方報案。這些民眾信任「耐斯旅行社」，提前繳清日本東北旅遊團費，卻在出發前一天被告知因「日本有熊出沒」而取消行程。更令人氣憤的是，旅行社不僅未退還費用，據指控甚至根本沒有訂購機票。共有26名受害者，多為退休族群，總受騙金額高達97萬5000元，受害者現已集體報案，並希望提醒其他民眾提高警覺。

廣告打著日本東北之旅，但卻在出國前一天喊卡。（圖／TVBS）

一場期待已久的日本東北楓紅之旅，卻成為26名基隆退休人士的惡夢。這些民眾在一間名為「耐斯旅行社」報名參加日本東北旅遊團，海報上標榜「日本東北楓紅彩妝」、「包機直飛」等吸引人的字眼，行程包含日本百景、溫泉街等景點，且團費不到4萬元，對許多人來說極具吸引力。

受害民眾表示，他們透過認識的蕭姓女子報名這個由耐斯旅行社舉辦的旅遊團，因為信任該旅行社，於6月就繳交了2萬元訂金，並在8月全數繳清剩餘費用。然而，就在預定出發前一天，旅行社突然以「日本有熊出沒」為由取消行程，讓所有已做好出國準備的旅客措手不及。

更令人憤怒的是，當受害者於11月7日要求旅行社解釋並協調退費事宜時，旅行社代表聲稱會賠償50%違約金，甚至簽訂了合約保證理賠。受害民眾指出，旅行社當時聲稱因為機票被其他旅行社超賣而無法成行，但基隆市議員鄭文婷表示，事實上旅行社從頭到尾根本沒有訂購機票，完全是施用詐騙手段。

這起詐騙案的受害者多為退休人員，總受騙金額高達97萬5000元。目前，這些受害民眾已集體到派出所報案，希望能挽回損失，同時也提醒其他計劃前往日本旅遊的民眾提高警覺，避免遭遇類似的詐騙手法，以免不僅壞了出遊興致，還得蒙受金錢損失。

