基隆這處溝渠疑汙染源頭！暖暖、仁愛3.5萬戶3天後將停水
針對基隆河水汙染問題，基隆市府及台灣自來水公司昨（2）日發現碇內地區源遠路溝渠疑似就是汙染源頭，對此，基隆市府表示，暖暖區雖然未受油污染，但西勢水庫僅剩約3天供水量，暖暖區、仁愛區高地區域約3萬5000戶3天後將預防性停水，市府也將在今（3）日成立前進指揮所追查汙染源頭。
