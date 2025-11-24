基隆通仁街滅火器再自爆 消防局未列管懷疑遭移置

（中央社記者王朝鈺基隆24日電）基隆市通仁街今天再度發生滅火器自爆事件，所幸無人受傷。消防局說，這具滅火器民國109年製造，並未納入清冊，懷疑有人移到此處，因而未能換新，已請各區公所清查類似情形。

基隆市中山區通仁街165巷今天上午10時許發生滅火器自爆事件，事發當時正在附近活動中心的女子表示，她手持麥克風唱歌，加上音樂伴奏，都還能聽見爆炸聲響，突然聽見砰一聲，接著現場就瀰漫粉塵。

當地居仁里里長洪文慶說，放置在通仁街84巷戶外一具滅火器曾於111年7月爆裂，所幸這次沒有人員受傷，萬一自爆當下居民在旁曬衣服或有孩童玩耍，恐怕會受到波及，里民若未受過訓練，根本不會使用滅火器，建議市府考慮在山坡地區建置消防栓。

國民黨基隆市議員宋瑋莉說，3年前通仁街84巷也曾發生滅火器爆裂事件，消防局後來更新滅火器，但過程中居民對於在住家戶外設滅火器感到恐慌，建議市府在山坡地多處設置消防栓，以利爭取搶救時效。

中山消防分隊分隊長高政晃表示，經勘查，初步研判懸掛滅火器的掛勾長期承受滅火器重量而脫落，使得滅火器掉落在地，而滅火器底部由於部分焊接點鏽蝕導致破損，加上撞擊因此爆裂。

消防局火災預防科長黃琦初指出，這次爆裂的滅火器並未納入列管名冊，由於滅火器放置戶外，懷疑是有人將滅火器移置此處，使得消防局無法回收、更新。

黃琦初表示，呼籲民眾若得知滅火器被移到他處，務必向區公所核備，以利消防局更新，消防局已發函請各區公所協助清查後，將請廠商派員回收，避免類似情形再度發生。（編輯：張雅淨）1141124